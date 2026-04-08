PSG - Liverpool : Paris surclasse les Reds et entrevoit déjà les demi-finales de la Ligue des champions, le résumé du match

Le PSG a facilement dompté Liverpool ce mercredi lors du quart de finale aller de la Ligue des champions (2-0) et se rapproche des demi-finales de la compétition avant le match retour à Anfield la semaine prochaine.

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23:10 - Le résumé du match Paris entrevoit déjà les demi-finales de la Ligue des champions. L'entame de match est à sens unique. Paris domine très clairement et est vite récompensé grâce à un but plein de réussite de Désiré Doué qui voit sa frappe déviée lober Mamardashvili (11'). Après ce but, les hommes de Luis Enrique continuent de dominer et Liverpool est largement à la peine. Les Reds ne parviennent pas à se montrer dangereux et c'est même Paris qui a l'occasion de faire le break sur une reprise de Kvaratskhelia repoussée par Mamardashvili (32'). Quelques minutes plus tard, le portier géorgien joue encore les héros et remporte son face à face contre Doué (39'). Il faut attendre le retour des vestiaires et la 49e minute de jeu pour assister à la première frappe des Reds. Elle est l'oeuvre d'Ekitiké et elle est sans danger pour Safonov. Paris continue de se créer des opportunités de break mais continue de les vendanger à l'image de l'énorme occasion manquée par Dembélé qui enlève trop son tir alors qu'il était seul au point de pénalty (54'). C'est juste un contre-temps puisque Paris parvient à faire le break par l'intermédiaire de Kvaratskhelia qui dribble le gardien avant de conclure (65'). Paris a encore les occasions pour aggraver le score. Mamardashvili enchaine les exploits et quand le portier géorgien n'est pas sur la trajectoire c'est le poteau qui le sauve comme sur la frappe de Dembélé en fin de match (87'). Cet avantage de deux buts reste, malgré tout, très confortable avant de se rendre à Anfield mardi prochain.

22:57 - Le match retour mardi prochain ! Le PSG a fait la moitié du chemin vers les demi-finales de la Ligue des champions. Le club de la capitale se rendra à Anfield la semaine prochaine pour essayer de conclure le travail face à des Reds qui devront montrer un tout autre visage pour espérer rejoindre le dernier carré de la plus grande des compétitions européennes.

22:52 - Paris fait le travail ! José Maria Sanchez siffle la fin de ce PSG - Liverpool. Paris a fait le job et entrevoit déjà les demi-finales de la Ligue des champions après ce beau succès à l'aller.

22:50 - Pas de pénalty (90+2') Une situation litigieuse mais finalement pas de pénalty pour le PSG. Pourtant, Nuno Mendes a été largement poussé par Ibrahima Konaté dans la surface de Liverpool.

22:48 - Trois minutes de plus (90') C'est bientôt la fin de ce PSG - Liverpool. Paris se dirige tranquillement vers la victoire avant le match retour la semaine prochaine.

22:47 - Mendes s'emmêle les pinceaux ! (89') Attention à ne pas s'en vouloir ! Le PSG manque la balle de 3-0, de nouveau, alors que Nuno Mendes était seul face aux cages sur ce caviar d'Hakimi.

22:46 - LE POTEAU ! (87') C'était la balle de 3-0 ! Lee décale Dembélé qui frappe en première intention. Sa tentative puissante fracasse le poteau avant de sortir. C'était le dernier ballon de l'international français qui est remplacé par Hernandez.

22:44 - Salah sur le banc (86') C'est une décision qui fera assurément parler. Salah est cantonné sur le banc de Liverpool et ne fera donc certainement pas son entrée ce soir.

22:42 - Les grands signes de Slot (84') Le coach de Liverpool harangue son équipe à remonter dans cette fin de PSG - Liverpool. Un petit but des Reds et tout pourrait être relancé dans cette double confrontation.

22:40 - L'arrêt de Mamardashvili ! (82') L'espoir est maintenu pour les Reds. Ces derniers peuvent remercier le gardien géorgien qui écarte la belle frappe d'Hakimi.

22:36 - Du changement (78') Les deux entraineurs de ce PSG - Liverpool font du changement. Doué est supplée par Kang-in Lee. Du côté de Liverpool, c'est le grand retour d'Isak à la pointe de l'attaque. Ekitiké cède sa place. Szobozslai est aussi remplacé. Jones rentre.

22:34 - Les Reds ne s'en sortent pas (77') Décidément, Liverpool n'y arrive pas du tout ce soir. Les sorties de balles sont poussives et Paris continue de mettre la pression.

22:32 - Liverpool monte son bloc (74') Ce deuxième but parisien pousse les Reds à sortir un peu plus. C'est quitte ou double puisque les Parisiens font parler leur aisance technique pour contrecarrer un pressing plutôt timide des Anglais.

22:30 - Pénalty annulé ! (72') Finalement la VAR convoque l'arbitre central qui va se déjuger ! Konaté a fait un retour licite finalement. Liverpool s'en sort bien.

22:28 - Le pénalty concédé par Konaté ! (71') Le calvaire se poursuit pour Liverpool ! Zaire-Emery s'apprêtait à frapper mais Konaté revient et l'empêche d'armer. Ça semble léger mais l'arbitre a pris sa décision.

22:26 - Le Parc chante (67') Ce deuxième but a définitivement libéré les cordes vocales des supporters parisiens qui font énormément de bruit dans ce PSG - Liverpool.

22:24 - LE BREAK EST FAIT ! (66') LE PARC EST LIBÉRÉ ! Kvaratskhelia rentre dans la surface sur une superbe passe de Neves et s'offre le luxe d'éliminer Mamardashvili avant de pousser le ballon au fond des filets après avoir résisté au retour de Gravenberch.

22:22 - Liverpool n'arrive pas à remonter (65') L'équipe d'Arne Slot est toujours autant regroupée vers sa surface de réparation. C'est difficile pour le PSG de contourner la défense des Reds.

22:19 - L'heure de jeu (62') L'heure de jeu est passée dans ce PSG - Liverpool et Paris est toujours à la quête du break dans ce quart de finale de Ligue des champions qu'il domine totalement.

22:17 - Pacho s'oppose (59') Mac Allister ne s'est pas posé de question et envoie une frappe puissante depuis l'extérieur de la surface. Pacho se sacrifie et contre.

22:14 - Renvoi du poing (57') Safonov ne prend aucun risque sur cette nouvelle sortie aérienne en dégageant du poing. Le portier russe n'est toujours pas sollicité sur des frappes mais plutôt sur des centres.

22:12 - LE GROS LOUPÉ ! (53') Dembélé s'effondre après avoir manqué une énorme occasion. Idéalement servi au point de pénalty, le Ballon d'or est seul mais enlève trop sa frappe. Quelle opportunité de faire le break pour le PSG.

22:11 - Corner pour Paris (53') Hakimi se fait de la place dans ce duel avec Kerkez sans faire faute. Il finit par obtenir un corner.

22:09 - Récupération haute (51') Comme en première période, le PSG a placé son bloc haut et récupère énormément de ballons dans la moitié de terrain de Liverpool.