PSG - Liverpool : Paris "n'est pas favori" selon Luis Enrique, compos et chaîne TV

Le PSG reçoit Liverpool ce mercredi à l'occasion du quart de finale aller de la Ligue des champions.

Contrairement à la saison passée où ces deux équipes s'étaient retrouvées en huitièmes de finale de la Ligue des champions, le PSG arrive en position de force face aux Reds de Liverpool. Le club de la capitale sort d'un week-end fructueux en Championnat avec une première place confortée suite à leur victoire face à Toulouse au Parc des Princes (3-1). Les Parisiens vont maintenant se pencher sur cette double confrontation face à Liverpool et tenter de sortir un club anglais pour la deuxième fois de suite après avoir écrasé 8-2 Chelsea sur l'ensemble des deux huitièmes de finale disputés il y a quelques semaines. Pour autant Luis Enrique reste méfiant : "Ce n'est pas important qui est le favori parce que dans ce type de match, c'est impossible d'avoir un favori. Je ne crois pas que nous le soyons. L'année dernière, tout le monde disait que c'était Liverpool et le PSG s'est qualifié."

En face, Liverpool sort d'une terrible déconvenue face à Manchester City en Coupe avec un revers 4-0 et de grands signes d'inquiétude. Les Reds ont été surclassés et n'abordent pas ce quart de finale aller de la Ligue des champions avec confiance. Pourtant, l'équipe d'Arne Slot a soif de revanche après avoir été éliminé de la compétition la saison passée par cette même équipe parisienne aux tirs au but, à Anfield, au match retour. "C'est un match très important. Ce n'est pas tous les jours qu'on dispute un quart de finale de la Ligue des champions. J'ai vraiment hâte d'affronter à nouveau une très bonne équipe", se satisfait le technicien néerlandais.

La dernière fois que PSG et Liverpool s'étaient affrontés, Paris avait refroidit Anfield avec une qualification aux tirs au but qui avait servi de déclic pour le club de la capitale. Les hommes de Luis Enrique étaient transformés et se sont hissés jusqu'à la finale de la Ligue des champions avant de la remporter pour la première fois de leur histoire en corrigeant l'Inter Milan (5-0). Cette fois, le scénario pourrait être bien différent car les dynamiques sont opposées. Une chose est sûre, ce choc du football européen devrait, encore une fois, tenir toutes ses promesses.

A quelle heure débute le match PSG - Liverpool ?

Le match PSG - Liverpool débutera à 21h ce mercredi. Il se déroulera au Parc des Princes de Paris.

Sur quelle chaîne TV est diffusée PSG - Liverpool ?

Canal+ diffusera ce PSG - Liverpool. L'arbitre de la rencontre sera l'Espagnol José Maria Sanchez. Pas forcément un bon souvenir pour le PSG qui avait perdu à Aston Villa (2-3) la saison passée alors que l'Ibérique était au sifflet.

Quelle diffusion streaming pour le match PSG - Liverpool ?

L'application Canal+ proposera une diffusion streaming de ce PSG - Liverpool. Il faut disposer d'un abonnement pour avoir accès à la rencontre.

Quelles compostions probables pour PSG - Liverpool ?

Il ne devrait pas y avoir de surprise dans le onze de départ proposé par Luis Enrique. Le technicien espagnol devrait s'appuyer sur son trio offensif de feu Doué-Dembélé-Kvaratskhelia. La compo probable du PSG : Safonov - Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes - Vitinha, Zaïre-Emery, J. Neves - D. Doué, O. Dembélé, Kvaratskhelia.

Un doute subsiste dans le onze de départ que pourrait aligner Arne Slot. En effet, le côté droit de la défense pourrait aussi bien être occupé par Gomez que par Frimpong. Alisson, absent, laissera sa place à Mamardashvili dans les cages. La compo probable de Liverpool : Mamardashvili - Gomez (ou Frimpong), Konaté, Van Dijk, Kerkez - Gravenberch, Mac Allister - Salah, Szoboszlai, Wirtz - Ekitike

Quels sont les pronostics pour la rencontre PSG - Liverpool ?

Betclic : PSG 1,69 / Nul 4,35 / Liverpool 4,40

Unibet : PSG 1,68 / Nul 4,40 / Liverpool 4,50

Winamax : PSG 1,70 / Nul 4,10 / Liverpool 4