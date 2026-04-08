Barcelone - Atlético : "Je te considère comme..." l'émotion de Simeone envers Griezmann avant le Barça

A l'occasion des quarts de finale de Ligue des champions, Barcelone reçoit l'Atlético Madrid d'Antoine Griezmann, ce mercredi à 21h00.

Place au choc hispanique Barcelone - Atlético Madrid à l'occasion des quarts de finale de Ligue des champions. Une deuxième confrontation en moins d'une semaine entre ces deux clubs après la victoire du Barça au Metropolitano samedi dernier (1-2). Si sur le papier les Catalans semblent avoir l'avantage, l'historique plaide en faveur des Colchoneros qui ont toujours battu leurs adversaires en quart de finale de Ligue des champions, en 2014 et 2016. Barcelone s'avance cependant en grande confiance, leaders autoritaires de la Liga avec sept points d'avance sur le Real Madrid et dominateurs en Ligue des champions à l'image de l'humiliation infligée à Newcastle en huitième de finale (8-3 au cumulé).

Avec l'absence de Raphinha pour une gêne musculaire, Rashford devrait être titulaire à gauche, Lamine Yamal à droite et Dani Olmo ou Fermin Lopez en soutien de Robert Lewandowski. Côté madrilène, Griezmann vit sa dernière campagne européenne sous les ordres de Diego Simeone qui n'a pas manqué de lui rendre hommage : "Tu es un joueur, mais je te considère aussi comme un ami. Il nous reste une finale de Coupe du Roi et, si Dieu le veut, nous allons jouer cinq matches de plus en Ligue des champions. Profites-en, je t'aime beaucoup. Après, je reste ton entraîneur, donc tu sais que demain si tu ne cours pas tu vas sortir". Le Français devrait être titulaire devant aux côtés de Julian Alvarez.

A quelle heure débute Barcelone - Atlético ?

Le coup d'envoi de Barcelone - Atlético sera donné au Camp Nou à 21h00.

Sur quelle chaîne suivre Barcelone - Atlético ?

Ce quart de finale de Ligue des champions Barcelone - Atlético est à retrouver sur Canal+Foot.

Quelles sont les compositions probables de Barcelone - Atlético ?

Barcelone. J. Garcia - Koundé, Cubarsi, Martin, Cancelo - Olmo, Pedri - Yamal, Fermin, Rashford - Lewandowski

Atlético. Musso - Llorente, Le Normand, Hancko, Ruggeri - Simeone, Koke, Cardoso, Lookman - Alvarez, Griezmann