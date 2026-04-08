Barcelone - Atlético : le Barça tombe de haut contre des Colchoneros cliniques, le résumé du match

En quart de finale aller de Ligue des champions, l'Atlético Madrid a signé un grand coup en s'imposant 2-0 au Camp Nou. A 10 après l'exclusion de Cubarsi, le Barça a manqué de réalisme.

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23:10 - L'Atlético Madrid entrevoit le dernier carré, le résumé du match En s'imposant 2-0 au Camp Nou en quart de finale aller de Ligue des champions, l'Atlético s'offre plus que jamais le droit de rêver d'un précieux ticket pour le dernier carré. Le Barça peut s'en vouloir, incapable de trouver le chemin des filets malgré les 18 tentatives au but. Un manque de réalisme contrastant avec des Colchoneros cliniques, auteurs de seulement trois frappes cadrées dans le match. Les Catalans débutent pourtant bien, dans le sillage d'un Rashford intenable et dans tous les bons coups. L'Anglais pense même ouvrir le score (18') avant qu'un hors jeu de Yamal n'annule le but. Juste avant la pause, tout s'inverse. Cubarsi est exclu pour une faute sur Simeone qui était parti seul en profondeur. Sur le coup-franc qui suit, Alvarez signe un petit bijou de coup-franc qui se loge dans la lucarne de Garcia. En seconde période, l'Atlético se contente de gérer pour contenir des Barcelonais qui tentent en infériorité numérique, à l'image de la frappe de Rashford détournée par Musso (52'). Sur un centre venu de la gauche, Sorloth profite d'un Martin en retard au premier poteau pour signer une déviation qui fait mouche. Un but du break qui assomme les hommes d'Hansi Flick, seulement suspendus aux envolées de Yamal en fin de rencontre, pas suffisant pour enlever la première victoire de Diego Simeone au Camp Nou à la tête de l'Atlético Madrid.

22:57 - C'est terminé, l'Atlético opère un sacré coup au Camp Nou ! (0-2) Victoire des Colchoneros qui s'offrent une victoire de prestige au Camp Nou ! Alvarez puis Sorloth ont assommé des Barcelonais réduits à 10 juste avant la pause.

22:53 - Ruggeri en a plein les chaussettes (90+2') Le défenseur madrilène, en très grande difficulté face à Yamal ce soir, se retrouve encore à être malmené le long de la ligne de touche à droite. La fin du calvaire approche pour l'Italien qui a fait le dos rond face aux envolées de la pépite catalane.

22:51 - Temps additionnel (90') L'arbitre assistant indique trois minutes de temps additionnel.

22:50 - Yamal en solitaire (88') Quelle facilité de Yamal dans ses dribbles encore. L'Espagnol aura été tout simplement intenable ce soir mais trop peu efficace devant le but.

22:48 - Lopez élimine (86') Le long de la ligne de touche, Fermin Lopez élimine facilement Molina avant de se faire subtiliser le ballon au moment de repiquer.

22:45 - Sorloth pensait gratter un corner (84') Dans son duel avec Cancelo le long de la ligne de corner, Sorloth pense gratter un corner. Monsieur Kovacs déjuge son assistant et siffle une sortie de but.

22:43 - L'Atlético minimaliste mais chirurgical (82') Les Colchoneros n'ont signé que trois frappes cadrées dans ce Barcelone - Atlético. Résultat, deux buts. Chirurgical.

22:41 - La sortie de Griezmann (80') Alors que l'on entre dans les 10 dernières minutes du temps réglementaire, Griezmann cède sa place à Gonzalez et Simeone à Almada.

22:40 - Le poteau de Cancelo ! (79') Dans la surface madrilène sur la gauche, le latéral efface Le Normand avant de frapper à bout portant depuis un angle fermé. Corner pour le Barça qui n'abdique pas.

22:39 - Coup franc de Yamal (78') A 30 mètres plein axe, Yamal signe un centre tendu facilement repoussé de la tête par les Madrilènes.

22:37 - Du coaching pour Hansi Flick (75') Alors que l'on entre dans le dernier quart d'heure, Hansi Flick n'a désormais d'autres choix que d'opérer des changements avec les entrées de Torres et Araujo à la place de Rashford et Koundé.

22:33 - Sorloth pour le but du break ! (0-2) L'Atlético Madrid s'offre le but du break grâce à Sorloth, efficace au premier poteau pour couper le centre venu de la gauche. En retard, Martin ne peut constater les dégats, 2-0 pour Madrid !

22:31 - Olmo s'effondre dans la surface (70') Sur un décalage de Yamal légèrement dans la surface madrilène, Olmo arrive lancé et se frotte épaule contre épaule à Griezmann. L'Espagnol s'effondre, pas de faute selon Monsieur Kovacks.

22:28 - Madrid gère (67') Alors qu'ils ont la possession du ballon, les Colchoneros font le choix de ne pas se porter trop offensivement, bien qu'en supériorité numérique. Ils conservent dans un faux rythme.

22:27 - Jaune pour Gavi pour une faute sur Griezmann (65') En contre, alors que le Français s'était bien emmené son ballon dans sa moitié de terrain, Gavi s'accroche, s'agrippe au maillot de Griezmann. Il écope logiquement d'un jaune.

22:23 - Excellent retour de Gavi (63') A l'entrée de la surface sur la gauche, Sorloth, au moment d'amorcer sa frappe, voit Gavi lui enlever le ballon. L'Espagnol s'est sacrifié, prenant un coup de coude au passage.

22:22 - Rashford contré sur sa frappe ! (61') L'Anglais, aucune intenable en profondeur, parvient à s'immiscer dans la surface madrilène. Au moment de décocher sa frappe, Rashford est contré. Décidément, les Catalans peinent à se montrer cliniques dans le dernier geste.

22:20 - Le corner de Yamal transperce la surface ! (60') Sur le corner de Yamal, Gavi, présent au premier poteau, signe une belle déviation de la tête. Alors que le ballon traverse les 5,50 mètres madrilènes, aucun barcelonais n'est présent au second poteau. Grosse occasion catalane !

22:19 - A 10, le Barça conserve (58') Grâce à une technique chirurgicale, les Catalans, bien qu'à 10, enchaînent les passes avec brio. Les hommes d'Hansi Flick peinent cependant à se montret franchement dangereux.

22:17 - La bronca du Camp Nou (56') Sur cette relance sur sortie de but madrilène, Musso tarde à jouer. Il reçoit une sacrée bronca du Camp Nou.

22:16 - Fermin dans ses oeuvres (54') A 35 mètres légèrement sur la gauche, Fermin signe deux dribbles consécutifs avant d'enchaîner avec une frappe du droit. Le geste de l'Espagnol est trop écrasé et termine largement en sortie de but.

22:14 - Rashford proche de faire mouche ! (53') Sur coup-franc à 25 mètres dans l'axe, Rashford délivre une frappe surpuissante qui s'écrase sur la barre de Musso. Corner pour Barcelone.

22:13 - Le Normand en retard sur Yamal (52') A l'entrée de la surface dans l'axe, Yamal est fauché par Le Normand qui concède un coup-franc intéressant pour les Catalans.