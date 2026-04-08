PSG - Liverpool : le souvenir de 2025, l'historique des confrontations

Les Parisiens affrontent Liverpool en quart de finale aller de la Ligue des champions ce mercredi 8 avril.

Des retrouvailles ce mercredi 8 avril entre les Parisiens et les Anglais de Liverpool en quart de finale de la Ligue des champions. L'année dernière, le PSG de Luis Enrique, futur vainqueur de la compétition, avait déjà retrouvé sur son passage les Reds de Liverpool. Une double confrontation tendue et une libération pour les Parisiens après la séance de tirs au but à Anfield. Pourtant, tout avait mal débuté pour le PSG, battu 1-0 dans les dernières secondes la saison passée au Parc avant que Dembélé ne rétablisse la situation à Anfield.

Ce mercredi, il s'agit de la 5e confrontation entre les deux monstres du football européen de ces dernière années. Il n'y a jamais eu de match nul entre les deux clubs puisque les deux formations en sont à 2-2, victoire parisienne donc sur le match retour l'année dernière, mais également en phase de poules lors de la saison 2018-2019 avec un succès 2-1 au Parc. Les Reds se sont imposés de leur côté lors du match aller l'année dernière et en phase de poules, 3-2, lors de la première journée de l'édition 2018 - 2019.