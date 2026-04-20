"C'est la meilleure équipe d'Europe", le sélectionneur du Sénégal, futur adversaire des Bleus, se méfie d'une autre sélection

Le coach du Sénégal n'a pas forcément de crainte sur la France.

Le premier match de la Coupe du monde 2026 de l'équipe de France sera face au Sénégal, le 16 juin prochain, soit 5 jours après le début officiel de ce Mondial disputé aux Etats-Unis, Canada et Mexique. Un match très attendu pour bien lancer la compétition, mais pas forcément celui qui fait le plus peur au sélectionneur sénégalais, Pape Thiaw.

Même si la France impressionne son monde, y compris avec ses remplaçants, la bande à Sadio Mané s'inquiète plus d'une autre équipe européenne... La Norvège ! "L'équipe norvégienne n'est pas à présenter surtout avec les joueurs que les Norvégiens ont aujourd'hui sur la scène internationale", a assuré Pape Thiaw lors d'une conférence de presse il y a quelques semaines.

Les Lions de la Teranga affronteront les Norvégiens juste après le match face aux Bleus. Une rencontre potentiellement déterminante pour l'avenir des Sénégalais dans la Coupe du monde. "Je pense que c'est une excellente équipe, pour moi en ce moment c'est même la meilleure équipe européenne. Elle montre de très bonnes choses, même si elle a perdu son dernier match sans ses deux stars". Réagissant également sur une phrase de Mbappé parlant d'un vrai combat face au Sénégal, Pape Thiaw a apprécié, mais a également encore une fois mis l'accent sur les autres formations. "Nous on va à la Coupe du monde pour exister, pas juste pour jouer contre la France, mais pour exister".

Pour rappel, le Sénégal est dans la tourmente depuis sa défaite sur tapis vert lors de la CAN 2026. Après cette décision brutale il y a quelques semaines, les Sénégalais ont eu le droit de porter l'affaire devant le TAS et attendent désormais la décision définitive du retrait du titre ou non. Quoi qu'il arrive, le Sénégal a déjà célébré en grande pompe leur sacre et notamment en France, lors d'une rencontre amicale face au Pérou, avec le trophée présenté dans un Stade de France incandescent.