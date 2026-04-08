Hugo Ekitike : "18 mois à cirer le banc", son passage au PSG dans les mémoires pour de mauvaises raisons

Attaquant de Liverpool, le Français Hugo Ekitike n'a pas marqué les esprits.

Il y a des joueurs qui laissent une trace, qui marque par leurs performances... Malheureusement pour Hugo Ekitike, ce n'est pas le cas au PSG, bien au contraire. Lors de son passage dans le club de la capitale entre 2022 et 2024, le Français, arrivé en grande pompe de Reims pour 30 millions et son salaire de 600 000 euros mensuel, n'a pas apporté ce qu'on attendait de lui.

Sur le plan statistique, son bilan est resté très limité : 33 matchs pour 4 buts et 4 passes décisives toutes compétitions confondues. En Ligue 1 2022-2023, il ne marque que 3 buts en 25 apparitions, souvent en tant que remplaçant. Pour certains médias dont Eurosport, il a passé " 18 mois à cirer le banc " avec très peu d'impact .

Plusieurs facteurs expliquent toutefois cet échec. D'abord, une concurrence très forte avec Kylian Mbappé, Lionel Messi et Neymar, qui a fortement et logiquement réduit son temps de jeu. Ensuite, il y a eu un contexte difficile : "temps de jeu réduit, frustration, mise à l'écart ", résume L'Équipe . Le joueur lui-même reconnaît avoir "beaucoup appris" malgré cette période compliquée. "Quand je pars de Reims, je suis monté à une vitesse… Mais je suis redescendu aussi à la même vitesse, nous confiait-il sept mois après son départ de Paris. Tout va vite dans le football. T'es là (main tout en haut) puis t'es là (main tout en bas) très vite. J'étais jeune, je suis monté vite alors que j'avais des choses à apprendre, à emmagasiner, mais ça s'est fait comme ça. Tout le monde n'a pas vécu ça et je ne souhaite à personne de le vivre, ce n'est pas facile."

Après seulement un an et demi, Ekitike quitte Paris en 2024 pour rebondir à Francfort et se met briller de façon impressionnante pour finalement se faire arracher par Liverpool pour plus de 90 millions. Luis Enrique lui a d'ailleurs rendu hommage en conférence de presse avant le choc face à Liverpool. "Je me rappelle de son passage ici. Il a très bien joué en Allemagne et ensuite, maintenant, à Liverpool. Il est désormais un joueur international et je pense qu'il a beaucoup progressé. C'est normal. Il était très jeune quand il était ici et il s'est beaucoup amélioré depuis."