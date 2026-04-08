Blaise Matuidi : un changement de physique remarqué sur les réseaux, la vidéo
Interrogé par Canal + le 8 avril, le Français est apparu plus massif.
Champion du monde 2018, véritable poumon dans l'entre jeu de l'équipe de France lors du titre des Bleus, mais également avec le PSG pendant plusieurs années et la Juventus Turin en Italie, Blaise Matuidi est désormais à la retraite depuis 2022. Le Français, interrogé avant PSG - Liverpool en quart de finale de la Ligue des champions par Canal +, a marqué certaines personnes sur les réseaux sociaux en raison de son changement de physique.
"On est confiants en tant que Parisien"— CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) April 8, 2026
Blaise Matuidi est au Parc des Princes pour supporter le PSG face à Liverpool, à 21H sur CANAL+
#PSGLIV | #UCL pic.twitter.com/FuxuH6MEhv
"Il a grossi de ouf", "Blaise Matuidi on dirait Brice Samba tellement il est devenu massif" explique également un supporter du PSG sur X, anciennement Twitter. Quoi qu'il arrive, le joueur restera pour toujours un champion du monde, quelque soit le physique. La nutrition d'un sportif de haut niveau est tellement contrôlée que l'arrêt de carrière peut apporter quelques changements (Ozil et Torres sont également des exemples en foot).