DIRECT. OM - Metz : Marseille toujours sous pression, suivez le match

L'Olympique de Marseille reçoit le FC Metz ce vendredi soir dans un match qui compte pour la 29e journée de Ligue 1. Suivez le match en direct.

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22:43 - Une relance imprécise (78') Gbamin cherchait Sarr mais sa passe n'est pas assez appuyée. Hojbjerg surgit et obtient un coup-franc excentré qui pourrait amener du danger dans la surface des Grenats.

22:41 - Le corner concédé (76') Alors que les supporters marseillais donnent de la voix avec un "Aux Armes", Medina est imprécis en défense et concède un corner.

22:38 - L'OM cherche à se rassurer (74') Phase de possession pour l'OM qui n'a toujours pas réussi à faire, de nouveau, le break face à une équipe de Metz qui reste menaçante.

22:36 - Un changement pour l'OM (72') Premier changement de ce OM - Metz avec la sortie d'Aubameyang. Le Gabonais est remplacé par Vermeeren. Un changement plutôt défensif de la part de Beye.

22:35 - Un centre dangereux (71') Paixao trouve Aubameyang au point de pénalty. Dos au but, le premier buteur de ce OM - Metz ne maitrise pas le ballon qui finit par lui échapper.

22:34 - Timber manque sa frappe ! (69') Quel dommage pour le Néerlandais qui s'était ouvert la voie des cages de Sy. Il prend sa chance à une quinzaine de mètres mais enlève trop sa tentative.

22:33 - Le poing de Rulli (68') Le gardien de l'OM a été courageux sur ce corner rentrant et repousse du poing. Les Phocéens peuvent encore partir en contre mais Sarr fait un bel effort.

22:31 - Un hors-jeu sifflé (66') Greenwood retrouve Paixao avec une passe laser. Le Brésilien contrôle et enchaine par une frappe dans un angle fermé qui fuit le cadre. De toute manière, Paixao était hors-jeu.

22:29 - La double occasion ! (65') L'OM ne parvient pas à reprendre ces deux buts d'avance. Aubameyang bute encore sur Sy avant que Greenwood ne frappe sur une reprise en première intention qui fuit assez largement le cadre.

22:27 - La sortie de Rulli ! (63') Deminguet avait été oublié sur cette passe de Sarr. Le milieu de terrain messin frappe sans regarder mais Rulli était sorti très vite et heureusement pour l'OM.

22:26 - Ça ne passe pas pour Paixao (61') Face à deux Messins, Paixao parvient à centrer mais ça ne passe pas le premier poteau.

22:24 - Sy sauve Metz ! (60') Balerdi s'impose dans le duel aérien face à deux adversaires et place sa tête. Le ballon arrive sur Sy qui claque un arrêt réflexe décisif.

22:23 - Pas de risque pour Sy ! (59') Greenwood frappe en première intention. Sy se détend et préfère repousser en corner plutôt que de prendre le risque d'essayer de capter la tentative de l'Anglais.

22:21 - Le jaune est sorti (56') Weah avait fait la différence à la course. Il devance Colin qui commet une faute qui lui vaut un avertissement logique dans cet OM - Metz.

22:20 - L'audace des Messins (55') Loin d'être irréprochables dans les relances courtes depuis le début de cet OM - Metz, les visiteurs insistent et s'efforcent de bien ressortir.

22:18 - Quelques sifflets (53') Le Stade Vélodrome gronde un peu car c'est bien le FC Metz qui fait la meilleure impression depuis le début de la deuxième mi-temps.

22:16 - Sy facile (51') Le gardien du FC Metz est très tranquille sur ce centre de Paixao directement dans ses mains.

22:14 - LE BUT DANS LA FOULÉE !! (49') C'EST FOU ! Sur le coup d'envoi, l'OM craque pour la première fois de la soirée. Tsitaichvili est bien trop seul dans la surface et trompe Rulli avec une frappe puissante. Tout est relancé.

22:13 - LE NOUVEAU CONTRE GAGNANT ! (48') C'est terrible pour Metz qui cède sur un nouveau contre parfait des Phocéens. Greenwood délivre un caviar pour Paixao qui pique au-dessus de Sy. Le break est fait pour l'OM.

22:12 - Un premier corner (47') Et voila le premier corner de la seconde période de cet OM - Metz. Il est pour les visiteurs.

22:11 - Sané contré (47') Déjà le pressing haut dans cette seconde période d'OM - Metz. Sané tente de dégager mais Hojbjerg est très haut et contre.

22:10 - La deuxième période débute ! Et c'est reparti sur la pelouse du Stade Vélodrome. La deuxième période débute après le coup de sifflet de Stéphanie Frappart. L'OM est devant Metz mais c'est une avance encore très fragile.

21:53 - Mi-temps au Vélodrome C'est la fin de ce premier acte d'OM - Metz. Marseille mène au score grâce à un but d'Aubameyang mais les Phocéens sont encore très loin d'être à l'abri.

21:52 - Le premier carton (45+2') Stéphanie Frappart sort le premier carton jaune de ce OM - Metz. Il est pour Facundo Medina. Le défenseur argentin de Marseille va devoir rester discipliné en seconde période.