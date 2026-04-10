OM - Metz : au beau milieu de la crise, le retour qui change tout à Marseille, compos et chaîne TV
L'Olympique de Marseille reçoit le FC Metz ce vendredi soir dans un match qui compte pour la 29e journée de Ligue 1.
11:00 - Un retour important
Alors que l'OM vient de concéder deux défaites de suite et continue de souffler le chaud et le froid cette saison, un retour pourrait relancer les Phocéens. Sorti sur blessure contre Lille dès la 18e minute puis suspendu contre Monaco la semaine passée, le troisième meilleur buteur de Ligue 1 Mason Greenwood devrait faire son retour en tant que titulaire face à Metz ce soir.
Le match OM - Metz, qui compte pour la 29e journée de Ligue 1, a été programmée ce vendredi à 21h05 au Stade Vélodrome de Marseille. Ligue 1+ retransmettra cette rencontre.