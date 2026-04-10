DIRECT. Real Madrid - Gérone : Lemar refroidit le Real, suivez le match

Le Real Madrid s'est fait surprendre par Gérone et Thomas Lemar, ce vendredi lors de la 31e journée de Liga au Bernabéu. Suivez le match en direct commenté sur notre site.

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22:43 - Real Madrid: Brahim Diaz remplacé Nouveau changement pour le Real Madrid. Gonzalo Garcia remplace Brahim Diaz pour tenter de faire la différence en fin de match.

22:39 - Real Madrid: Camavinga et Garcia remplacés Alvaro Arbeloa effectue deux changements d'un coup dans cette fin de match. Sifflé, Camavinga est remplacé par Tchouaméni. Fran Garcia laisse sa place à Ferland Mendy, qui dispute seulement son 6e match cette saison toutes compétitions confondues.

22:36 - Carton jaune pour Valverde Sous les sifflets du Bernabéu, de plus en plus forts, Gérone se procure un corner à un quart d'heure de la fin de la rencontre, mais les Madrilènes se dégagent. Valverde se jette pour tacler après avoir poussé un peu trop son ballon et commet une grosse faute sur Francés. Carton jaune pour l'Uruguayen.

22:33 - Martinez tente un extérieur compliqué D'un dribble superbe, Arnau Martinez se débarrasse de deux joueurs du Real à l'entrée de la surface et enchaîne sur une frappe de l'extérieur du pied très audacieuse. Cela passe largement à côté du cadre, mais belle initiative.

22:30 - Gérone: Lemar et Ounahi sortent L'entraîneur de Gérone Michel effectue deux nouveaux changements dans ce match. Thomas Lemar, buteur ce soir, laisse sa place à Hugo Rincon et Ounahi est remplacé par Bryan Gil.

22:28 - Corner pour le Real Madrid Le Real Madrid se procure deux corners d'affilée mais les Merengue ne parviennent pas réellement à inquiéter Gazzaniga dans le but adverse.

22:25 - Real Madrid: Güler et Huijsen entrent Alvaro Arbelo effectue lui aussi ses premiers changements dans cette rencontre au Bernabéu. Epuisé, Bellingham cède sa place à Arda Güler tandis que Militao est remplacé par Huijsen.

22:24 - Gérone: Michel fait un premier changement Michel Sanchez effectue son premier changement dans cette rencontre. Echeverri est remplacé par Abel Ruiz sur le front de l'attaque.

22:22 - BUT ! Lemar égalise pour Gérone (1-1) Le Real Madrid se fait surprendre par Gérone et par Thomas Lemar ! Le Français hérite du ballon sur son pied gauche à l'entrée de la surface et revient vers l'axe avant de frapper en force. Le ballon passe entre les jambes de Camavinga pour terminer au fond des filets de Lunin ! 1-1 entre le Real et Gérone à l'heure de jeu.

22:21 - Mbappé rate sa reprise D'une superbe louche, Brahim Diaz sert Mbappé dans la course dans la surface et le Français décide de reprendre de volée en force du gauche mais se rate complètement. Le ballon part très haut dans les tribunes du Bernabéu.

22:17 - Le Real a repris confiance On peut se sentir que ce but a fait un bien fou aux joueurs du Real, beaucoup plus consistants et beaucoup plus impliqués désormais.

22:14 - Mbappé trop court ! Kylian Mbappé passe tout près de pouvoir négocier deux bons ballons. D'abord, il est trop court sur un centre de Carvajal depuis l'aile droite puis ensuite, Bellingham lui fait une mauvaise passe après avoir réussir à récupérer le ballon très haut. Dommage pour le Français.

22:11 - BUT ! Valverde débloque la situation pour le Real (1-0) Fede Valverde donne l'avantage au Real Madrid dans ce début de seconde période ! L'Uruguayen marque d'une frappe puissante aux 25 mètres en profitant d'une erreur d'appréciation de Gazzaniga, qui a manqué le ballon en voulant le dégager comme un volleyeur... 1-0 pour le Real après 51 minutes de jeu !

22:08 - Bellingham en force Vinicius récupère un ballon très haut près de la surface avant de transmettre à Mbappé, qui joue peut-être un peu trop collectif avec Bellingham sur sa droite. L'Anglais tire en force mais Gazzaniga capte le ballon !

22:07 - Aucun changement à la pause Il n'y a eu aucun changement à la pause, du côté du Real Madrid comme du côté de Gérone. Mais Alvaro Arbeloa et Michel Sanchez ne resteront certainement pas immobiles toute la deuxième période...

22:05 - C'est reparti entre le Real Madrid et Gérone ! L'arbitre siffle le début de la seconde période entre le Real Madrid et le club de Gérone ! Ce sont les joueurs du Real qui engagent pour ces 45 dernières minutes.

22:01 - Mbappé frustré Kylian Mbappé n'a pas vécu une première période satisfaisante. Il a manqué son contrôle sur une belle ouverture de Camavinga (5e) avant d'être signalé hors-jeu à plusieurs reprises. Il a en plus pris un carton jaune pour une faute peu évidente sur Francés.

21:55 - Domination stérile du Real Madrid À la recherche de confiance après deux défaites consécutives contre Majorque (1-2) et le Bayern (1-2), le Real Madrid ne s'est pas vraiment rassuré durant cette première période contre Gérone (0-0). Avec une équipe remaniée, le club merengue n'arrive pas à mettre Gérone sous pression de façon durable et les joueurs catalans parviennent à développer leur jeu avec une certaine facilité par séquence. Valverde (27e) et Vinicius (29e) ont été les plus dangereux, mais Ounahi (14e) et Echeverri (18e et 43e) auraient aussi pu marquer pour le club catalan.

21:48 - C'est la pause entre le Real Madrid et Gérone ! C'est la mi-temps à Madrid ! Le Real Madrid et Gérone sont pour l'instant dos à dos après ces 45 premières minutes (0-0).

21:47 - Une minute de temps additionnel L'arbitre accorde une minute de temps additionnel dans cette première période entre le Real Madrid et Gérone, au Bernabéu.

21:46 - Bellingham ne peut pas reprendre Recherché par Militao sur un centre depuis l'aile droite, Bellingham ne peut pas reprendre, encadré par deux défenseurs. Les Madrilènes manquent de vitesset et d'idée devant...

21:42 - Corner pour le Real Madrid Le Real Madrid se procure un corner à cinq minutes de la mi-temps. C'est tiré au deuxième poteau par Brahim Diaz mais c'est écarté sans trembler par les joueurs de Gérone.

21:39 - Asencio manque le cadre ! Après une belle montée, Asencio trouve un superbe relais à l'entrée de la surface avec Mbappé qui lui remet dans la course d'une talonnade. Le défenseur madrilène reprend un peu déséquilibré et rate le cadre !

21:36 - Carton jaune étrange pour Mbappé Après un dribble sur Francés, Mbappé est sanctionné pour avoir envoyé son bras sur le défenseur catalan alors qu'il était passé. Cela semble complètement involontaire de la part du Français mais il récolte en plus un carton jaune.