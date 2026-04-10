Real Madrid - Gérone : Mbappé sous pression dans un match piège

Concentré sur la Ligue des champions, le Real Madrid n'en affronte pas moins Gérone en ouverture de la 31e journée de Liga ce vendredi soir (21 heures) au Bernabéu. Un vrai match piège pour les Madrilènes.

Trois jours après sa déconvenue lors du match aller des quarts de finale de la Ligue des champions contre le Bayern (1-2), le Real Madrid se retrouve déjà sur le pont avec le match d'ouverture de la 31e journée de Liga contre Gérone, ce vendredi soir (21 heures) au Bernabéu. Une rencontre, coincée entre les deux matchs contre Munich, qui pourrait s'avérer piégeuse pour les Madrilènes s'ils ne sont pas concentrés à 100%.

Mais le contexte ne va certainement pas aider les joueurs d'Alvaro Arbeloa à oublier le match retour en Bavière, prévu mercredi prochain. Un match pour lequel ils savent déjà qu'ils devront réaliser une grande performance pour réussir à retourner la situation et à se qualifier pour les demi-finales de la Ligue des champions. En Liga, les 7 points de retard qu'accuse le Real Madrid sur le Barça à 8 journées de la fin du championnat ne devraient pas non plus aider Kylian Mbappé et ses coéquipiers à se donner à 100%, tant le titre semble déjà perdu.

Mbappé très attendu

Mais pour l'entraîneur madrilène Alvaro Arbeloa, ces excuses ne sont pas du tout valables pour ne pas réaliser un grand match ce soir contre Gérone. L'entraîneur madrilène s'est montré exigeant avec son équipe en conférence de presse jeudi. "Tous les jours, on ne joue pas des quarts de finale de Ligue des champions ni des matchs avec une grande motivation, c'est là qu'intervient l'exigence personnelle. Cela va au-delà du talent qu'ils ont. On veut que demain (vendredi, face à Gérone, ils sentent qu'ils doivent briller. C'est ce dont on a besoin. Qu'ils soient eux-mêmes tous les jours et prêts à donner le maximum. Ce n'est pas facile, mais c'est ce qu'on attend. Que leur motivation soit de donner le meilleur d'eux-mêmes."

Après avoir inscrit le seul but de la rencontre ce mardi contre le Bayern (1-2), Kylian Mbappé devrait à nouveau être titulaire ce vendredi soir afin de poursuivre sur sa lancée, lui qui compte 39 buts en 36 match cette saison toutes compétitions confondues. S'il a calmé les critiques autour de lui face au Bayern, le Français sera néanmoins très attendu et très observé au Bernabéu. Même s'il sait que c'est le match de mercredi prochain à Munich qui détermina la suite de sa saison et de celle de son club.

Les compos de Real Madrid - Gérone : Mbappé va enchaîner

Avant le match retour à Munich mercredi prochain, Alvaro Arbeloa devrait donner du temps à certains titulaires pour qu'ils retrouvent leur forme, comme Eder Militao, Eduardo Camavinga, Dani Carvajal et Jude Bellingham. Il n'y a que deux blessés côtés madrilène, Courtois et Rodrygo. Mbappé et Vinicius devraient enchaîner devant.

Le onze de départ probable du Real Madrid : Lunin - Carvajal, Militao, Huijsen, Carreras - Valverde, Tchouaméni, Camavinga, Bellingham - Mbappé, Vinicius.

Du côté de Gérone, l'ancien joueur de l'OM Azzedine Ounahi devrait être titulaire sur l'aile gauche de l'attaque, avec Tsygankov et Ivan Martin en soutien d'Abel Ruiz. Dans l'équipe catalane, on retrouve aussi plusieurs joueurs connus du football européen, comme le Belge Axel Witsel au milieu et l'ancien gardien de Tottenham, Paulo Gazzaniga.

Le onze de départ probable de Gérone : Gazzaniga - Martinez, V. Reis, D. Lopez, Moreno - Witsel, Beltran - Tsygankov, I. Martin, Ounahi - Abel Ruiz.

Heure, chaîne, comment voir Real Madrid - Gérone en direct

Ce match entre le Real Madrid et Gérone ne sera pas diffusé en clair à la télévision française puisqu'il sera seulement visible sur beIN Sports 1, pour laquelle il faut impérativement souscrire un abonnement. Pour suivre sur Internet cette rencontre entre le Real et Gérone à partir de 21 heures ce vendredi 10 avril, il faudra se rendre sur le site de beIN Sports ou sur le site de Canal+.

Quels sont les pronostics pour la rencontre Real Madrid - Gérone ?

Pour cette rencontre de la 31e journée de Liga, le Real Madrid est donné favori par les différents sites de paris sportifs pour ce match contre le club catalan. La cote pour une victoire des Merengue oscille entre 1,2 et 1,4 tandis que celle d'une victoire de Gérone à Madrid se situe entre 8 et 10. La cote pour un match nul est d'environ 6.