Stéphane Richard : le président de l'OM a été condamné par la justice et n'est pas un inconnu à Marseille
L'homme va prendre les commandes du club marseillais au début du mois de juillet.
Marseille change tout depuis plusieurs semaines. Son entraîneur, son président, son directeur sportif à la fin de la saison, et même sa nouvelle identité il y a quelques heures avec un logo qui fait polémique, comme à l'époque d'ailleurs lors du précédent changement. Si les résultats sportifs sont délicats ces dernières semaines, l'OM se bat tout de même pour une place en Ligue des champions. Derrière tout ce bazar, un homme a tenté de remettre de l'ordre, Frank McCourt ! L'actionnaire de l'OM a organisé une conférence de presse ce vendredi 10 avril à 11h pour parler d'avenir et du nouveau président... Stéphane Richard !
L'ancien PDG d'Orange a été nommé à la tête du club marseillais et prendra la main début juillet. Stéphane Richard est un ancien d'HEC et de l'ENA. Son CV est imposant, il a notamment été directeur de cabinet des ministres de l'Économie Jean-Louis Borloo et Christine Lagarde. Il n'est pas non plus étranger au foot. Quand il est devenu en 2011 PDG d'Orange, alors secoué par plusieurs suicides de salariés, l'entreprise était diffuseur de la L1 depuis 2008 (un match par journée, sur la chaîne Orange Sport), avant de cesser cette activité en juin 2012.
Déjà des liens avec l'OM et une condamnation
C'est sous sa présidence qu'Orange a négocié en 2016 le contrat de naming du Vélodrome, qui s'achèvera cette année. Il a également passé son bac et étudié le piano au conservatoire à Marseille dans un endroit où il a toujours gardé des attaches. Il a d'ailleurs été nommé en novembre 2022 membre du conseil de surveillance du grand port maritime de Marseille.
Stéphane Richard a du démissionner de son poste chez Orange à cause d'une affaire autour de Bernard Tapie. Condamné en appel le 24 novembre 2021 à un an de prison avec sursis et 50 000 euros d'amende pour complicité de détournement de fonds publics, dans le cadre de l'arbitrage favorable à Tapie dans son litige avec le Crédit Lyonnais, Richard avait été sanctionné pour avoir agi en défense des intérêts de l'homme d'affaires plutôt que ceux de l'État. En 2025, l'infraction a été requalifiée en négligence à l'issue d'un troisième procès qui revenait sur ces faits de 2008, quand il était directeur de cabinet au ministère de l'Économie et des Finances. Conseiller municipal de Bandol (Var) entre 1989 et 1995, il aurait pu être un candidat potentiel pour la mairie de Marseille... Ce sera finalement l'OM !
11:55 - Richard veut voir l'OM tous les ans en Ligue des champions
"Inscrire l’OM dans le petit groupe de clubs au niveau européen qui ont vocation à jouer la Ligue des champions tous les ans, donc être dans le top 3 du championnat de France. Après, ne préjugeons pas de ce qui va se passer maintenant. La période de l’été est cruciale est il est beaucoup trop tôt pour en parler."
11:45 - Une prise de poste qu'en juillet
"Je ne prendrai mes fonctions que début juillet. On va mettre en place avec Alban et Medhi une structure de transition qui permettra de m'impliquer dans les décisions à prendre avant la prise de fonction. Ma priorité est d'amener une période de stabilité, une vision de moyen, long terme qui va essayer de réconcilier un peu tout le monde. A l'intérieur, il y a ces contraintes économiques, je n'ai pas de difficultés à les intégrer. Je vais essayer d'être un homme orchestre qui va essayer de prendre les bonnes décisions de recrutement et que d'ici là, j'espère donner une suppléme,nt d'energie pour la qualification en Ligue des champions"
11:30 - Un nouveau dialogue avec les supporters ?
"Vis-à-vis des supporters qui sont une partie prenante essentielle de la vie du club, il y a un dialogue à réinventer, à reprendre. Ce club a besoin d’une forme d’apaisement avec son environnement. C’est une mission qui me plaît. Je sais qu’il y a de la frustration, peut-être même un certain désamour. J’aurai à cœur de les voir rapidement pour leur redonner envie de venir au stade et supporter leur club de cœur."
11:18 - Les premiers mots de Stéphane Richard
"C’est un honneur et une grande émotion pour moi. Mes premiers mots iront pour remercier Frank McCourt et l’équipe qui l’entoure. On se connaissait un peu. Je crois avoir compris beaucoup mieux ce qu’était sa vision du club récemment. J’ai un peu découvert l’homme. Je voulais lui rendre hommage. Il a de grandes valeurs que je partage. Je pense que c’est une grande pour l’OM d’avoir Frank McCourt."
11:15 - Stéphane Richard explique son lien avec Marseille
"L’OM est un lieu où convergent deux passions de ma vie : Marseille et le foot. Ce n’est pas la ville où je suis né, mais je m’y suis installé avec mes parents quand j’avais une dizaine d’années. Ce furent des années très importantes pour moi. J’ai passé mon bac ici. Je suis monté à Paris pour faire ma classe préparatoire. Je me souviens des ricanements qui m’ont accompagné car je venais de Marseille... Aujourd’hui, la seule maison que je possède est ici à Marseille. C’est une ville que je connais intimement. Toute la ville respire pour l’OM."
11:08 - L'explication de McCourt sur la nomination de Richard
"C'est avec une grande joie que je vous présente le nouveau président de l'OM. Marseille a besoin d'un très fort leader avec une expérience exécutive, surtout dans le moment présent avec beaucoup de défis à affronter pour le football français, quelqu'un qui connaisse Marseille, a vécu ici. Quand j'ai étudié les différents candidats et que j'ai compris que Stéphane était intéressé - je le connaissais depuis un moment à l'époque où il était PDG d'Orange - il cochait toutes les cases. La décision était assez simple pour moi au final. On a été capable de toute faire de manière rapide et effcace. L'OM a besoin de ce leadership pour ramener la sérénité et le calme au sein du club."