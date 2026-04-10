Stéphane Richard : le président de l'OM a été condamné par la justice et n'est pas un inconnu à Marseille

L'homme va prendre les commandes du club marseillais au début du mois de juillet.

Marseille change tout depuis plusieurs semaines. Son entraîneur, son président, son directeur sportif à la fin de la saison, et même sa nouvelle identité il y a quelques heures avec un logo qui fait polémique, comme à l'époque d'ailleurs lors du précédent changement. Si les résultats sportifs sont délicats ces dernières semaines, l'OM se bat tout de même pour une place en Ligue des champions. Derrière tout ce bazar, un homme a tenté de remettre de l'ordre, Frank McCourt ! L'actionnaire de l'OM a organisé une conférence de presse ce vendredi 10 avril à 11h pour parler d'avenir et du nouveau président... Stéphane Richard !

L'ancien PDG d'Orange a été nommé à la tête du club marseillais et prendra la main début juillet. Stéphane Richard est un ancien d'HEC et de l'ENA. Son CV est imposant, il a notamment été directeur de cabinet des ministres de l'Économie Jean-Louis Borloo et Christine Lagarde. Il n'est pas non plus étranger au foot. Quand il est devenu en 2011 PDG d'Orange, alors secoué par plusieurs suicides de salariés, l'entreprise était diffuseur de la L1 depuis 2008 (un match par journée, sur la chaîne Orange Sport), avant de cesser cette activité en juin 2012.

Déjà des liens avec l'OM et une condamnation

C'est sous sa présidence qu'Orange a négocié en 2016 le contrat de naming du Vélodrome, qui s'achèvera cette année. Il a également passé son bac et étudié le piano au conservatoire à Marseille dans un endroit où il a toujours gardé des attaches. Il a d'ailleurs été nommé en novembre 2022 membre du conseil de surveillance du grand port maritime de Marseille.

Stéphane Richard a du démissionner de son poste chez Orange à cause d'une affaire autour de Bernard Tapie. Condamné en appel le 24 novembre 2021 à un an de prison avec sursis et 50 000 euros d'amende pour complicité de détournement de fonds publics, dans le cadre de l'arbitrage favorable à Tapie dans son litige avec le Crédit Lyonnais, Richard avait été sanctionné pour avoir agi en défense des intérêts de l'homme d'affaires plutôt que ceux de l'État. En 2025, l'infraction a été requalifiée en négligence à l'issue d'un troisième procès qui revenait sur ces faits de 2008, quand il était directeur de cabinet au ministère de l'Économie et des Finances. Conseiller municipal de Bandol (Var) entre 1989 et 1995, il aurait pu être un candidat potentiel pour la mairie de Marseille... Ce sera finalement l'OM !

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