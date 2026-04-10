Frank McCourt : Stéphane Richard officialisé, le nouvel investisseur et naming balayés... Une conférence de presse décevante

La conférence de presse de l'actionnaire de l'OM, Frank McCourt, ce vendredi 10 avril, a permis d'officialiser le nouveau président, mais pas le naming du stade ni même le nouvel investisseur.

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11:55 - Stéphane Richard se projette sur plusieurs années "Je ne rentre pas avec un mandat d’un an, deux ou trois. Je me projette à moyen terme. Pas sur 20 ans non plus, mais sur quelques années. Il faut s’inscrire dans un temps long. Je ne viens pas pour régler un problème immédiat, mais de m’inscrire dans la durée."

11:51 - Richard botte en touche aussi sur le naming "J’étais heureux, en 2016, de signer le naming du Vélodrome. Cela se termine à la fin de l’année. Je n’ai pas d’informations sur ce que la direction actuelle d’Orange compte faire. Je n’ai donc pas d’annonce à faire"

11:45 - McCourt rappelle l'amour qu'il a pour l'OM "Je ne suis pas sûr d’avoir compris, il y a 10 ans, tout l’investissement qui allait être nécessaire à l’OM. Mais pour moi, ça a été une joie à l’état pur d’y prendre parti. Marseille ressemble beaucoup à Boston quand j’étais plus jeune. Je pense que c’est Marseille qui m’a trouvé. Être engagé dans un club avec l’OM et sa belle histoire, un grand héritage, des supporters et un stade formidables... Pouvoir aider le club à revenir à son niveau... Ça n’a pas toujours été simple ici."

11:40 - "Beaucoup de candidats" "Il y avait beaucoup de candidats. Cela démontre l’amour que génère l’OM. Nous avons eu une entreprise de recrutement qui était là, le conseil de surveillance a aussi été très engagé dans ce processus pour écrémer la liste des candidats. Le nom de Stéphane a fait surface assez rapidement. Je connaissais sa belle carrière et le fait qu’il soit familier avec Marseille. J’ai dîné avec lui à Londres. Ça s’est très bien passé. Je pense l’avoir épuisé avec mes questions. (sourire)"

11:34 - Benatia va partir, McCourt le confirme "Medhi était prêt à partir. Je l’ai appelé. Je lui ai demandé de reconsidérer son choix et rester jusqu’à la fin de la saison. Il a accepté mais m’a dit qu’il partirait à la fin de la saison. Je lui ai dit d’accord. C’est l’accord que nous avons."

11:31 - Pas de "gri gri" du président "Mon meilleur gri gri, c'est l'expérience. J'ai connu beaucoup de situations compliquées, ça durcit le cuir et ça permet de gérer quelques situations de stress. Je viens donner le meilleur de moi-même. Je ne crois pas à la malédiction du président" a lancé Stéphane Richard.

11:29 - Un nouveau partenaire ? "Pas le sujet" "L’OM est un des clubs les plus forts et stables au niveau financier en Europe. Nous n’avons pas une grosse dette. Nous sommes ouverts à un partenaire stratégique pour réaliser notre ambition. Mais ce n’est pas le sujet aujourd’hui" a lancé Frank McCourt.

11:27 - "Voir l'OM en Ligue des champions tous les ans" "Inscrire l’OM dans le petit groupe de clubs au niveau européen qui ont vocation à jouer la Ligue des champions tous les ans, donc être dans le top 3 du championnat de France. Après, ne préjugeons pas de ce qui va se passer maintenant. La période de l’été est cruciale est il est beaucoup trop tôt pour en parler."

11:22 - Une prise de poste qu'en juillet "Je ne prendrai mes fonctions que début juillet. On va mettre en place avec Alban et Medhi une structure de transition qui permettra de m'impliquer dans les décisions à prendre avant la prise de fonction. Ma priorité est d'amener une période de stabilité, une vision de moyen, long terme qui va essayer de réconcilier un peu tout le monde. A l'intérieur, il y a ces contraintes économiques, je n'ai pas de difficultés à les intégrer. Je vais essayer d'être un homme orchestre qui va essayer de prendre les bonnes décisions de recrutement et que d'ici là, j'espère donner une suppléme,nt d'energie pour la qualification en Ligue des champions"

11:20 - La Ligue des champions "capitale" "Tout le monde voit bien que le club est à la croisée des chemins. Des changements vont s’opérer. Sur le plan sportif, c’est compliqué depuis le début d’année 2026. Mais tout est encore possible, en particulier la qualification pour la Ligue des champions, capitale pour l’avenir du club."

11:18 - Richard veut relancer le dialogue avec les supporters "Vis-à-vis des supporters qui sont une partie prenante essentielle de la vie du club, il y a un dialogue à réinventer, à reprendre. Ce club a besoin d’une forme d’apaisement avec son environnement. C’est une mission qui me plaît. Je sais qu’il y a de la frustration, peut-être même un certain désamour. J’aurai à cœur de les voir rapidement pour leur redonner envie de venir au stade et supporter leur club de cœur."

11:16 - "L’OM est un lieu où convergent deux passions de ma vie : Marseille et le foot" "L’OM est un lieu où convergent deux passions de ma vie : Marseille et le foot. Ce n’est pas la ville où je suis né, mais je m’y suis installé avec mes parents quand j’avais une dizaine d’années. Ce furent des années très importantes pour moi. J’ai passé mon bac ici. Je suis monté à Paris pour faire ma classe préparatoire. Je me souviens des ricanements qui m’ont accompagné car je venais de Marseille... Aujourd’hui, la seule maison que je possède est ici à Marseille. C’est une ville que je connais intimement. Toute la ville respire pour l’OM."

11:12 - L"'émotion" de Richard, ses premiers mots "C’est un honneur et une grande émotion pour moi. Mes premiers mots iront pour remercier Frank McCourt et l’équipe qui l’entoure. On se connaissait un peu. Je crois avoir compris beaucoup mieux ce qu’était sa vision du club récemment. J’ai un peu découvert l’homme. Je voulais lui rendre hommage. Il a de grandes valeurs que je partage. Je pense que c’est une grande pour l’OM d’avoir Frank McCourt."

11:10 - "Je connaissais Stéphane depuis un moment" "Je connaissais Stéphane depuis un moment, à l’époque où il était le PDG d’Orange et que nous avons annoncé le naming du stade Vélodrome. Il cochait toutes les cases. La décision a été assez simple pour moi au final. Par chance, on a été capable de tout faire de manière rapide et efficace. Je suis très heureux de pouvoir faire cette annonce."