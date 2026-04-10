Heure et diffusion... Comment suivre la conférence de Frank McCourt ?

L'actionnaire de l'OM va prendre la parole ce vendredi 10 avril pour faire de grosses annonces.

Sa prise de parole est rare. Sa dernière date d'ailleurs de 2016 face aux journalistes. 10 ans donc que l'homme d'affaires ne s'est pas exprimé officiellement face à la presse en direct. Ce vendredi 10 avril, l'actionnaire de l'OM va faire des annonces attendues, nouveau président, nouvel actionnaire, nouvelles ambitions... La conférence est très attendue par les fans et observateurs du club marseillais.

La conférence de presse de McCourt est à suivre à partir de 11h ce vendredi. La conférence sera à suivre sur les réseaux de communication de l'Olympique de Marseille, Twitch, et YouTube.

Vous pourrez également suivre le récit de la conférence de presse en direct sur notre site.