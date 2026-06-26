Ses origines, son surnom, son clash mémorable avec avec Zlatan... Les secrets de Mike Maignan

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Les premiers pas décisifs de Maignan avec la France

Pour sa première compétition officielle à l'Euro 2024, il arrête notamment un penalty de Memphis Depay
©  Mickael Chavet/ZUMA/SIPA (publiée le 10/04/2026)

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Florian Gregoire