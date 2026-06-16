Son père boxeur, ses failles, son numéro hommage... Les secrets de Désiré Doué

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Le père de Désiré Doué est un boxeur

L'exigence développée est due par un père boxeur, particulièrement attentif à ce que ses fils s'investissent à 100 %.
©  J.E.E/SIPA (publiée le 13/04/2026)

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Florian Gregoire