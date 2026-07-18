Sa mère Véronique Rabiot, "otage" du PSG, clash... Les secrets d'Adrien Rabiot

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Adrien Rabiot était "l'otage du PSG"

"Adrien est prisonnier. Il est même otage du PSG. Bientôt, c'est au pain sec, à l'eau et au cachot", avait lancé sa mère à propos de sa situation au PSG.
©  SIPA (publiée le 13/04/2026)

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Florian Gregoire