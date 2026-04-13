Acteur dans la série "Alter Ego", Eric Cantona est également chanteur avec sa femme et est salué par la critique

Eric Cantona est l'affiche d'une nouvelle série de TF1 ce lundi 13 avril, "Alter Ego".

Depuis la fin de sa carrière de footballeur, Eric Cantona est un touche à tout. Depuis plusieurs années, vous pouvez apercevoir celui qu'on surnommait "The King" dans le monde du football dans des films et séries. Le début de sa carrière a d'ailleurs été marqué par un rôle aux côtés de son frère Joël, dans Le bonheur est dans le pré d'Étienne Chatiliez, en 1995, aux côtés de Michel Serrault et d'Eddy Mitchell.

Eric Cantona jouera également un rôle de boxeur dans la comédie Mookie d'Hervé Palud aux côtés de Jacques Villeret qu'il retrouve en 1999 dans le film de Jean Becker Les Enfants du marais. En 2009, il coproduit le film de Ken Loach Looking for Eric, présenté au Festival de Cannes 2009, sa plus belle oeuvre... Entre 2010 et 2018, il participe à 5 pièces de théâtre. Enfin, sur le petit écran, il fait plusieurs apparitions dans des séries, téléfilms, sur TF1, France 2 et France 3 et fait son grand retour ce lundi 13 avril dans la série Alter Ego.

Eric Cantona acteur, Eric Cantona chanteur

On connait depuis pas mal d'années l'ancien footballeur comme un acteur, peut être moins en tant que chanteur. Eric Cantona collabore aux deux albums de sa femme, Rachida Brakni, écrivant, entre autres et sous le pseudonyme d'Auguste Raurich la chanson "Le temps passe". En 2023, il part en tournée "Cantona sings Eric", sortant un album live. Puis finalement, en 2026, Cantona sort son premier album en studio avec des titres comme, "Avoir le choix", " Let's Hope ", "On se love"... L'opus, intitulé "Perfect Imperfection", rassemble onze chansons entre français et anglais saluées par la critique.

Les références (Leonard Cohen, Nick Cave, Alain Bashung, Serge Gainsbourg, Léo Ferré…) ne manquent pas et illustrent l'ampleur du défi. Mais la presse souligne tantôt "une belle surprise, avec des titres variés et radiophoniques" (Le Parisien), tantôt "un projet très personnel, presque introspectif, dans lequel on découvre une écriture très imagée, presque poétique, où les métaphores semblent parfois dire davantage que les mots eux-mêmes" (France info). La Fnac sur son site salue une "sacrée bonne surprise" et l'assure : "Musicalement cet album s'inscrit dans la lignée des travaux de Leonard Cohen, Serge Gainsbourg, Arno et Iggy Pop (quand celui-ci ne fait pas du gros rock !), c'est à la fois riche en texture et minimaliste tout en sonnant très bien !"

Un peu moins dithyrambique mais tout de même séduit, So Foot donne la note de "6 sur 10" à "Perfect Imperfection" et va même jusqu'à la rehausser opportunément à 7 : "un chiffre qui collera toujours bien à ce sacré numéro qu'est Cantona". La Tribune du dimanche décrit un Cantona "conteur (plus que chanteur)", avec une "voix grave et profonde", une "plume souvent allégorique", une "âme de poète rebelle" qui "n'oublie pas de chanter ses révoltes face au chaos planétaire. Exercice délicat dont il s'acquitte avec brio" dans quelques morceaux.

Cantona fier de son album

Eric Cantona a fait un passage dans l'émission C à vous en mars dernier pour interpréter sa chanson On se love. "Je l'ai écouté pour la première fois dans la continuité et je l'ai trouvé bon du début à la fin. C'est ça la vraie fierté, le vrai accomplissement. J'ai fait un truc qui me ressemble vraiment", a aussi expliqué Eric Cantona au Parisien au sujet de son album. L'ancien international a d'ailleurs déjà décidé de remettre le pied à l'étrier : il dit avoir commencé à travailler sur un nouvel album avec sa femme...

"Là, je travaille sur un nouveau projet musical, je raconte une histoire, un peu comme "Berlin" de Lou Reed. Tout est écrit. On a maquetté une quinzaine de morceaux qui seront interprétés avec Rachida (Brakni, sa femme). On va bientôt les enregistrer, puis les filmer et on les emmènera sur scène. Ensemble, justement, on prendra un nom de groupe."