Eric Cantona : sa femme, ses enfants... Qui partage la vie de l'ancien footballeur ?

Agé de 59 ans, Eric Cantona a déjà eu plusieurs vies. Il partage depuis vingt ans celle d'une actrice et réalisatrice renommée avec qui il a eu deux enfants, en plus de deux autres issus d'un précédent mariage.

Eric Cantona dans votre télévision. TF1 lance ce lundi 13 avril 2026 sa nouvelle série policière Alter Ego, un nouveau polar français en six épisodes porté par l'ancien footballeur et Bruno Sanches. Diffusée à raison de deux épisodes chaque lundi en première partie de soirée (et disponible sur TF1+), la série s'inscrit dans la tradition des fictions policières de la chaîne, avec un duo attachant et une "touche marseillaise" assumée.

L'intrigue suit Eric Cantona dans la peau du taiseux Joseph Batista, policier de haut vol de retour à Marseille après trente ans passés à Paris. Il découvre l'existence de sa fille, devenue juge d'instruction, et de son petit-fils. Au fil des enquêtes, il se confronte à Samy Kaddourian, avocat pénaliste incarné par Bruno Sanches, son parfait contraire. Le premier épisode s'ouvre sur le meurtre d'une étudiante et met en lumière deux lectures opposées des faits : celle de la police et celle de la défense...

Si voir Eric Cantona dans une fiction peut encore étonner, la star de Manchester est loin d'en être à son coup d'essai. Il multiplie d'ailleurs les projets depuis sa sortie des terrains il y a (déjà !) un quart de siècle. Pour jouer la comédie ou le drame, Cantona est d'ailleurs à bonne école. Depuis 2003, il partage la vie de Rachida Brakni, actrice, réalisatrice, metteuse en scène, chanteuse et même écrivaine, rencontrée sur le tournage du film L'Outremangeur. Cantona joue alors un flic de 160 kg, dévorant des repas gargantuesques, qui va tomber amoureux d'une jeune femme qu'il sait coupable d'un meurtre. Un drôle de scénario qui donnera naissance à un couple durable.

Isabelle Ferrer et Rachida Brakni, deux femmes dans la vie d'Eric Cantona

Au début de sa carrière, au milieu des années 1980 quand il évoluait notamment comme footballeur à Auxerre, Eric Cantona avait d'abord croisé la route d'une certaine Isabelle Ferrer, qui n'est autre que la sœur de Bernard Ferrer, ancien attaquant de l'OM, et a été marié avec cette dernière de 1987 à 2003. Deux enfants sortiront de cette première union : Raphaël et Joséphine Cantona, aujourd'hui adultes et relativement protégés de la médiatisation jusqu'ici, à l'exception de quelques clichés postés sur Instagram ou d'autres réseaux. L'une est coach et prof de yoga, l'autre chef d'entreprise.

Mais le coup de foudre pour Rachida Brakni va tout emporter, à tel point qu'Eric Cantona va divorcer pour l'épouser en juin 2007. Il faut dire qu'ils ont de nombreuses choses à partager depuis plus de vingt ans désormais. Issue d'une famille d'origine algérienne, Rachida Brakni est, comme son mari, une ancienne athlète de haut niveau. Elle a pratiqué l'athlétisme pendant de nombreuses années, plus particulièrement le 200 mètres, avant d'abandonner à cause de blessures à répétition.

Eric Cantona, sa plus jeune fille Selma et sa femme Rachida Brakni, photographiés à Roland Garros l'année dernière. © SIPA (publiée le 13/04/2026)

Sa reconversion a aussi quelques points communs avec "le King". Rachida Brakni s'est imposée sur les écrans au début des années 2000 grâce à son rôle dans Chaos, qui lui vaut le César du meilleur espoir féminin. Elle intègrera également la Comédie-Française, où elle a obtenu un Molière pour son interprétation dans Ruy Blas. Depuis, Eric Cantona et Rachida Brakni ne cessent de se soutenir dans leurs projets artistiques respectifs et parfois les partagent. Un album en duo serait ainsi en préparation.

Cantona sur ses enfants : "J'ai fait ce que j'ai pu et je crois que ça va"

Engagé, le couple fait également part de ses positions militantes très régulièrement, contre le mal-logement, les violences policières, pour les réfugiés... En plus des clips et autres événements auxquels ils participent, Eric Cantona et Rachida Brakni n'hésitent d'ailleurs pas à mettre en scène leur couple dans les médias, pour leurs causes ou pour leur image. En 2015, le magazine Elle va par exemple convaincre l'ancien footballeur de poser entièrement nu dans les bras de sa femme pour un numéro spécial intitulé "Où en est le couple ?"...

Côté vie privée, Eric Cantona et Rachida Brakni donneront naissance à deux enfants, Émir en 2009 et Selma en 2013. Si on en sait relativement peu sur la petite Selma Cantona, âgée de 13 ans, Emir pratique quant à lui le football depuis son enfance et joue du côté du Portugal. Selon plusieurs articles de la presse people, le jeune homme de 16 ans aujourd'hui évolue au Club Internacional de Football (CIF), club de Lisbonne où la famille Cantona est installée depuis plusieurs années. Attaquant (comme papa), il en était il y a un an à une vingtaine de buts, en deux saisons dans le club.

Interrogé par Télé Star sur sa manière d'élever ses quatre enfants, Eric Cantona reconnaitra des différences dans l'éducation : "Oui, évidemment. Mon premier, Raphaël, je l'ai eu quand j'avais 21 ans. Avec ma carrière de footballeur qui demandait beaucoup de concentration, d'efforts, j'étais moins disponible." Un constat lucide qu'il nuance avec beaucoup d'humilité : "J'ai fait ce que j'ai pu et je crois que ça va, ils sont bien élevés, assez équilibrés."