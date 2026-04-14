Liverpool - PSG : Paris en demi-finale grâce à Dembélé, vive inquiétude pour Ekitike avant la Coupe du monde, le résumé

Même dominé lors du quart de finale retour face à Liverpool FC, le Paris Saint-Germain s'est imposé grâce à un doublé d'Ousmane Dembélé. Le match a été marqué par la grave blessure d'Hugo Ekitiké, incertain pour la fin de saison.

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23:43 - Les mots du ballon d'Or (vidéo) Les impressions du double buteur de la rencontre, Ousmane Dembelé

23:31 - Le résumé, le PSG régale encore Il existe un contraste frappant entre le PSG de la saison passée et celui de cet exercice. Les hommes de Luis Enrique ont cette fois acquis le réflexe de s’imposer systématiquement, quels que soient les contextes, y compris dans la souffrance. C’est là l’apanage des très grandes équipes. Pour la deuxième fois en six jours, Liverpool FC a été dominé par les Parisiens, même si les Reds ont tout entrepris pour contrarier cette issue. Avec 21 tirs contre 12, la statistique illustre fidèlement l’emprise des hommes d’Arne Slot sur l’ensemble des 90 minutes, mais le réalisme a cruellement fait défaut aux champions d’Angleterre. Ni Virgil van Dijk (21e), ni Cody Gakpo (49e), ni Joe Gomez (50e), ni Ryan Gravenberch (55e, 66e), ni Rio Ngumoha (72e) n’ont réussi à tromper Matveï Safonov (0-0). Si le portier russe ne dégage pas une sérénité absolue dans le domaine aérien, il s’est montré impérial au sol, multipliant les parades décisives et maintenant le PSG à flot. Du côté parisien, il a fallu longtemps plier sans rompre, en attendant patiemment les espaces pour frapper en contre au moment opportun. Après quelques situations intéressantes en première période signées Khvicha Kvaratskhelia (4e) et Ousmane Dembélé (17e, 44e), les hommes de Luis Enrique ont définitivement scellé le sort de la rencontre sur des transitions éclairs en fin de match. Le trio Kvaratskhelia–Bradley Barcola–Dembélé a fait parler sa vitesse et sa justesse, ce dernier se montrant décisif à deux reprises, d’abord sur une frappe enroulée magistrale après un crochet déroutant (72e, 0-1), puis en concluant avec sang-froid après une déviation de Barcola (90e+1, 0-2). Le PSG a ainsi parfaitement maîtrisé son sujet jusqu’au bout, sans se priver d’enfoncer davantage son adversaire malgré une qualification déjà acquise. Le point noir de la soirée demeure la grave blessure d’Hugo Ekitiké côté Liverpool. L’attaquant français semble avoir été victime d’une rupture du tendon d’Achille, compromettant sérieusement sa participation au Mondial. Les sorties sur blessure de Désiré Doué et Nuno Mendes paraissent en revanche moins alarmantes, même s’ils devront rapidement retrouver leurs moyens en vue d’une demi-finale face au Real Madrid ou Bayern Munich.

23:21 - Les impressions de Safonov Avec un français qui s'améliore de plus en plus, Safonov a jugé son match contre Liverpool "Je pense que j'ai fait un bon match. J'ai fait quelques erreurs mais globalement c'était bien. Je dois montrer au coach et à l'équipe que je suis prêt à chaque fois. Et j'espère que c'était le cas aujourd'hui"

23:16 - On voit la maturité de l'équipe Au micro de Canal +, Marquinhos a laissé son avis sur ce match "On a fait un très bon match. On voit la maturité de l'équipe. On a beaucoup appris la saison passée. Nous étions conscients qu'à 2-0 à l'aller ce n'est pas encore fini"

23:08 - Salah applaudi Pour son dernier match en Coupe d'Europe, Mohamed Salah va à l'encontre des supporteurs des Reds et les remercie pour leur soutien

23:07 - DEMBELE HOMME DU MATCH Sans surprises, Ousmane Dembelé a été élu homme du match de ce quart de finale retour face à Liverpool

23:01 - LE PSG EN DEMI-FINALE ! (0-2) Même s'il a longtemps subi le jeu dans ce quart de finale retour face à Liverpool, le PSG a fini par s'imposer grâce à un doublé d'Ousmane Dembelé. Une véritable leçon de réalisme des Parisiens qui joueront les demi-finales de la C1 pour la troisième saison de suite. La rencontre a été marquée par la grave blessure d'Hugo Ekitiké, incertain pour la fin de saison mais aussi pour le Mondial.

22:59 - 90+4' - Le PSG maintient le pressing Quelle belle fin de match des Parisiens qui multiplient les courses et le pressing pour ne rien donner aux Reds

22:56 - 90+1' - DOUBLE DE DEMBELE (0-2) Complètement délaissé par les défenseurs adverses, Dembelé parachève le succès parisien après une passe de Barcola et un tir tendu sur lequel le portier adverse ne pouvait rien. 0-2 pour le PSG

22:55 - 90e+1' - Six minutes d'arrêts de jeu Il y aura six minutes d'arrêts de jeu dans cette seconde période entre Liverpool - PSG

22:54 - 90' - Tête manquée de Konaté Alors que Safonov a manqué sa sortie, Konaté n'ajuste pas sa tête et sa passe largement à côté des buts parisiens

22:51 - 88' - Le but de Dembelé (en vidéo) Revivez le but Parisien marqué par Ousmane Dembelé contre le cours du jeu

22:49 - 85' - Konaté averti Konaté prend un carton jaune pour une charge illicite sur Joao Neves

22:45 - 81' - Entrée de Beraldo Entrée du défenseur Brésilien, il remplace Zaïre-Emery

22:42 - 78' - Liverpool n'abdique pas Les Reds continuent d'y croire et poursuivent les offensives. Il faut maintenant marquer 3 buts pour les hommes d'Arne Slot pour une éventuelle prolongation

22:40 - 75' - Dembelé trop gourmand Profitant des espaces vacants au milieu, le PSG multiplie les occasions à l'image de Dembelé qui se montre trop gourmand en voulant dribbler le gardien alors qu'il avait des solutions de passe dans la surface

22:37 - 72' - DEMBELE LIBÈRE LE PSG (0-1) Magnifique but d'Ousmane Dembelé sur une frappe enveloppée de l'extérieur de la surface après une passe de Kvaratskhelia et un superbe crochet. 1-0 pour le PSG qui respire enfin

22:35 - 72' - PARADE DE SAFONOV Quel match du gardien russe ! Sur une frappe tendue de Rio Ngumoha, le portier de PSG est obligé d'aller vite au sol pour capter le ballon

22:33 - 69' - Tête de McAllister Huitième tir pour Liverpool dans cette seconde période (face à 0 tirs pour le PSG). La déviation de la tête de McAllister sur corner est non cadrée