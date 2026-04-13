Liverpool - PSG : un match piège, la crainte de Luis Enrique
Le PSG cherchera ce mardi à préserver son avantage de deux buts à Anfield pour accéder aux demi-finales de la Ligue des champions. Pour son entraîneur, la qualification est encore loin d'être acquise.
20:00 - Trouver l'équilibre
Pour Arne Slot, le coach néerlandais de Liverpool, la qualification dépendra avant tout de la capacité de son équipe à maîtriser les différents temps du jeu et à mieux gérer le ballon. « Nous devons trouver le juste équilibre entre le jeu offensif et la possession du ballon. Il faut réussir tant de choses avant que nos attaquants puissent se montrer dangereux. Demain, deux équipes s'affrontent et toutes deux voudront avoir le ballon le plus souvent possible. La dernière fois, ils ont eu le ballon (70 %) du temps, c'est donc la première chose que nous devons changer demain ».
19:40 - Appel à la prudence
L’entraîneur du PSG insiste sur la nécessité de rester équilibré face à un adversaire de haut niveau : « En tant qu'entraîneur, nous cherchons toujours à équilibrer les choses. C'est un résultat très court (2-0) par rapport à ce que j'ai vu au premier match. » Conscient des difficultés à venir, il prévient : « Il y aura des moments de difficulté mais tous les joueurs sont motivés et normalement on a de l'expérience dans ce type de match et je suis sûr que l'on sera prêt mais on va aussi souffrir. »
19:00 - C'est un match piège
Interrogé en conférence de presse à la veille du match, Luis Enrique a mis en garde contre la nature particulièrement piégeuse de cette rencontre, malgré le succès 2-0 à l’aller : « Quand tu joues à domicile avec tes supporters, c'est plus facile, tu es plus fort. On sait la difficulté de jouer dans ce stade mais c'est une motivation pour nous. C'est un match piège parce que personne ne voit la différence entre les deux équipes, mais vous la verrez demain. »