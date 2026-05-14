Arrêt de carrière, numéro, poste improbable... Ce que vous ne savez pas sur les Bleus présents à la Coupe du monde

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Ce que vous ne savez pas sur les Bleus à la Coupe du monde

Découvrez les petits secrets et anecdotes sur les joueurs présents pour la Coupe du monde 2026.
©  Anthony Dibon/POOL/SIPA (publiée le 14/05/2026)

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Florian Gregoire