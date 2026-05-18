Arrêt de carrière, numéro, poste improbable... Ce que vous ne savez pas sur les Bleus présents à la Coupe du monde

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Rayan Cherki et l'histoire du parking

Avant d'éclore au plus haut niveau à Lyon, Rayan Cherki s'est fait connaître sur un parking ! Dans une interview sur la chaîne de l'OL il y a quelques années, l'international a expliqué comment les recruteurs de l'Olympique Lyonnais l'ont fait venir au club. "On arrive sur le parking, je sors, je jongle avec le ballon en courant... Gérard (Baticle) me croise et me dit qu'avec ce que je viens de faire, j'ai 95 % de rentrer à l'OL... Le mercredi suivant, j'étais en détection, et voila."
©  Mickael Chavet/ZUMA/SIPA (publiée le 14/04/2026)

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Florian Gregoire