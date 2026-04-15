Bayern Munich - Real Madrid : Arbeloa a tranché pour Mbappé, compos et chaîne TV
Le Real Madrid se déplace sur la pelouse du Bayern Munich pour tenter de rejoindre les demi-finales de la Ligue des champions après son revers du match aller (1-2).
10:00 - La présence de Mbappé confirmée
C'était incertain. Le doute est enfin levé pour le Real Madrid. Le meilleur buteur de la Ligue des champions est présent dans le groupe madrilène malgré son coup reçu au niveau du visage le week-end dernier. Kylian Mbappé a eu une vilaine cicatrice et plusieurs points de suture mais est bien présent et devrait même être titulaire pour ce choc des quarts de finale de la Ligue des champions.
Le match Bayern Munich - Real Madrid a été programmé ce mercredi 15 avril à l'Allianz Arena de Munich en Allemagne. La rencontre est diffusée sur Canal+.