DIRECT. Bayern Munich - Real Madrid : Camavinga voit rouge, Luis Diaz délivre les Munichois sur une frappe splendide, suivez le match

Le Real Madrid se déplace sur la pelouse du Bayern Munich pour tenter de rejoindre les demi-finales de la Ligue des champions après son revers du match aller (1-2). Suivez le match en direct.

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22:54 - LE BUT MAJESTUEUX ! (90+5') OLISE CONCLUT UN MATCH EXCEPTIONNEL ! L'international français décide d'aller défier la défense du Real Madrid seul et parvient à trouver le poteau avant que le ballon ne franchisse la ligne.

22:52 - 4 minutes de plus ! (90+1') Le Real Madrid peut-il créer un nouveau miracle ce soir ? Les Merengue ont encore quatre minutes pour aller chercher la prolongation dans ce quart de finale retour complètement fou.

22:51 - Du changement au Real Madrid (90') Juste après ce but de Luis Diaz, Alvaro Arbeloa procède à deux changements. Pitarch et Mastantuono remplacent Alexander-Arnold et Güler.

22:48 - LA DÉLIVRANCE POUR LE BAYERN !! (88') QUELLE FRAPPE DE LUIS DIAZ ! À 11 contre 10, le Bayern Munich parvient à trouver la faille sur une frappe splendide de Luis Diaz. Les Bavarois égalisent et repassent devant les Merengue sur l'ensemble des deux matchs !

22:47 - LA GROSSE BOULETTE DE CAMAVINGA ! (86') Qu'est ce qu'a fait Camavinga ? Le milieu de terrain français veut gagner du temps en gardant le ballon et écope d'un deuxième carton jaune. Le Real Madrid va finir à 10.

22:44 - Rüdiger en dernier rempart ! (85') Le Real Madrid peut remercier Rüdiger qui est resté vigilant sur cette frappe déviée de Kimmich. Le défenseur allemand repousse le danger.

22:42 - Domination du Bayern (82') Le Bayern Munich finit bien mieux cette rencontre que le Real Madrid qui se contente surtout de défendre. La prolongation se rapproche de plus en plus dans ce quart de finale de la Ligue des champions.

22:40 - Mbappé au sol (80') L'attaquant du Real Madrid a pris Kimmich sur lui lorsqu'il est retombé. Il finit par se relever après quelques secondes passées au sol.

22:39 - Retour autoritaire (79') Musiala est dans la surface et cherche une position de frappe. Bellingham revient et place un tâcle parfait dans les pieds du meneur de jeu allemand.

22:38 - La grosse faute (78') Camavinga était battu sur ce coup de rein de Musiala qui s'approchait de la surface. Le Français commet une grossière faute qui lui vaut un carton jaune logique.

22:37 - Olise cherche la lucarne (77') Sa spéciale ! Olise revient dans l'axe et cherche la lucarne de Lunin avec une frappe enroulée du pied gauche. C'est au-dessus des cages du Real Madrid.

22:35 - Le duo français en action ! (76') Quelle occasion d'égaliser pour le Bayern Munich ! Olise se charge d'un coup-franc excentré et trouve la tête d'Upamecano qui ne cadre pas. Ça s'est joué à quelques centimètres.

22:34 - Rüdiger s'en sort bien (74') Alors qu'il vient d'être averti dans ce Bayern Munich - Real Madrid, Rüdiger commet une faute sur Laimer mais échappe à l'avertissement.

22:33 - Le festival de Mbappé (72') Dans la surface adverse, Mbappé se joue de son vis à vis avant de centrer fort en retrait. Vinicius arrive lancé mais dévisse sa tentative. Grosse opportunité pour le Real Madrid.

22:32 - Une potentielle prolongation (71') Avec ce score de 3-2 pour le Real Madrid, les deux équipes fileraient donc vers une prolongation car il y a égalité parfaite sur l'ensemble des deux rencontres. Il reste encore du temps dans le temps réglementaire.

22:31 - Rüdiger écope d'un jaune (70') C'est le deuxième défenseur du Real Madrid à être averti dans cette rencontre. Après Militao, Rüdiger écope d'un avertissement pour contestation.

22:30 - Militao surgit (69') Le Brésilien a bien devancé Kane sur cette passe. Il le fallait car l'Anglais aurait pu se diriger vers les cages de Lunin.

22:28 - L'inspiration d'Olise ! (68') Le Français se décale sur son pied gauche et envoie une frappe qui prenait le chemin de la lucarne. Lunin s'envole et sort un arrêt magistral.

22:27 - Neuer sur la trajectoire (66') Mbappé parvient à servir Valverde proche de la surface munichoise. Le capitaine madrilène se met en position de frappe. Neuer plonge et capte le cuir.

22:25 - L'appel tranchant (65') Kimmich voit l'appel de Davies dans la surface. Le milieu allemand déclenche une passe puissante à ras de terre mais Lunin intervient. Tentative compliquée de la part de Kimmich.

22:24 - Vinicius dévisse (63') En situation de un contre un, Vinicius tente de déborder Upamecano mais le défenseur français enferme le Brésilien qui finit par dévisser sa tentative.

22:23 - Un retour salvateur (62') Luis Diaz était seul dans la surface ! Le Colombien contrôle mais peine à s'emmener le ballon pour frapper; Trent Alexander-Arnold signe un retour génial.

22:22 - Gnabry cède sa place (62') C'est Gnabry qui cède sa place à Musiala pour la dernière demi-heure de ce Bayern Munich - Real Madrid. Du côté du Real Madrid, Camavinga remplace Brahim Diaz.

22:20 - Musiala se prépare (59') Jamal Musiala se prépare sur le bord du terrain et va faire son entrée dans ce Bayern Munich - Real Madrid.