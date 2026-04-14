Atlético - Barcelone : Lamine Yamal lance une pique à Simeone
Pour les quarts de finale retour de la Ligue des Champions, le FC Barcelone se déplace, en ce mardi 14 avril, au Riyadh Air Metropolitano pour défier l'Atlético de Madrid. La bande à Lamine Yamal a deux bus de retard à remonter par rapport à l'aller.
13:00 - Lamine Yamal lance l'opération remontada en envoyant une pique à l'Atlético du "Cholo" Simeone
Balayé au Camp Nou il y a une semaine (2-0), le Barça est dos au mur dans ce quart de finale retour de la Ligue des Champions. À l'aube du choc Atlético - Barcelone, la star espagnole a répondu aux questions de la presse : "Je suis très motivé. On va se battre jusqu'au bout. J'espère pouvoir faire la différence, peut-être que le 'Cholo' (Diego Simeone) va me faire une faveur et me mettre en un contre un avec un joueur." Pour rappel, les Colchoneros ont écrit leur légende sur un jeu défensif, au contraire de l'ADN du Barça.
Le match Atlético - Barcelone, pour les quarts de finale de Ligue des Champions, a été fixé le mardi 14 avril 2026, à 21h00, au Riyadh Air Metropolitano. Comme c’est le cas pour toutes les affiches de la Ligue des Champions 2026, il n'y a qu'un seul et unique choix pour voir ce choc Atlético - Barcelone : la rencontre a été programmée par Canal + Sport.