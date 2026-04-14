Atletico - Barcelone : Lookman et Yamal ont brillé dans ce sommet... le résumé

Au terme d'un choc sensationnel, ce mardi 14 avril, au Riyadh Air Metropolitano, l'Atlético de Madrid a perdu, mais est parvenu à éliminer le FC Barcelone grâce à leur résultat de l'aller (1-2, au total 3-2). Lookman a répondu à des buts de Lamine Yamal et Ferran Torres pour qualifier les siens en demi-finale de la Ligue des Champions.

Atlético de Madrid 1 : 2 Barcelone

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23:05 - Malgré sa défaite (1-2), l'Atlético de Madrid se qualifie pour les demi-finales de la Ligue des Champions ! Tombeur au Camp Nou du FC Barcelone (0-2), l'Atlético de Madrid a souffert, ce mardi 14 avril, dans son antre du Metropolitano, face aux Catalans (1-2). Les buts ont été marqués exclusivement dans le premier acte. Lamine Yamal (4e) Ferran Torres (24e) ont remis les équipes à égalité. Mais, Lookman, sur l'une des rares occasions des Colchoneros, a offert aux siens, peu après la demi-heure de jeu, le but de la qualification pour les demi-finales de la Ligue des Champions. C'est une première depuis huit ans ! 22:59 - Araujo manque une énorme opportunité (90e+6) À cinq mètres du but de l'Atlético de Madrid, le défenseur de Barcelone a voulu mettre trop de force à la reprise de ce centre de Bardghji. Le ballon s'est envolé dans la tribune ! 22:58 - Musso rassure les siens (90e+5) Le gardien de l'Atlético de Madrid a soulagé sa défense en venant capter un centre de De Jong. 22:55 - L'Atlético de Madrid entrevoit la qualification (90e+4) Le public crie sa joie à chaque dégagement des hommes de Simeone ! 22:54 - Musso sauve l'Atlético de Madrid (90e+2) Au point de pénalty, Lewandowski est trouvé sur un centre venu de la droite. Bien placé, la gardien de l'Atlético de Madrid a capté la tentative. 22:53 - Barcelone réalise deux changements (90e) Dani Olmo et Cancelo quittent le terrain. Araujo et Bardghji entrent en jeu. 22:52 - Koke cède sa place (89e) Le capitaine est remplacé par Cardoso. Il y aura huit minutes de temps additionnel dans ce quart de finale retour de la Ligue des Champions. 22:49 - Barcelone ne trouve pas la clé (89e) Lamine Yamal perd de plus en plus de duels dans cette fin de partie. Ruggeri s'accroche ! 22:48 - Quel geste de Gonzalez ! (86e) Le joueur de l'Atlético de Madrid a tenté un ciseau, et le ballon a effleuré le montant. Joan García était battu sur cette soudaine inspiration. 22:45 - L'Atlético de Madrid résiste (85e) Les joueurs de Simeone ont reculé le bloc défensif et mise sur des transitions rapides vers Sorloth. 22:44 - Barcelone réalise un changement (82e) Gavi quitte la pelouse. De Jong entre en jeu pour cette fin de partie. Il n'y a plus de temps à perdre pour le Barça. 22:43 - Joan García réalise un nouvel arrêt (81e) Julián Álvarez a frappé du côté ouvert sur ce coup franc. Le gardien de but de Barcelone n'a pas bougé. 22:41 - Eric Garcia est expulsé ! (80e) Le défenseur de Barcelone est coupable d'avoir annihilé une occasion de but. Comme la semaine passée, le Barça va finir la partie en infériorité numérique. 22:39 - Sorloth se montre à son avantage (78e) Lancé dans la profondeur, l'attaquant de l'Atlético de Madrid, qui avait pris le dessus, a été fauché par Garcia. Le défenseur central de Barcelone risque une expulsion. La VAR entre en jeu ! 22:38 - Griezmann est remplacé dans ce quart de finale de la Ligue des Champions (76e) Très juste techniquement, le milieu offensif de l'Atlético de Madrid laisse sa place à Sorloth. LIRE PLUS

Le match Atlético - Barcelone, pour les quarts de finale de Ligue des Champions, a été fixé le mardi 14 avril 2026, à 21h00, au Riyadh Air Metropolitano. Comme c’est le cas pour toutes les affiches de la Ligue des Champions 2026, il n'y a qu'un seul et unique choix pour voir ce choc Atlético - Barcelone : la rencontre a été programmée par Canal + Sport.