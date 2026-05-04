"Joueur cérébral", son rituel devenu viral, ses nationalités... Les secrets de Michael Olise

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Michael Olise n'a aucun contrat de sponsoring

Le milieu de terrain de l'équipe de France est l'un des rares grandes stars à évoluer sans aucun contrat de sponsoring.
©  David Winter//SIPA (publiée le 14/04/2026)

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Florian Gregoire