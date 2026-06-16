Une tête à l'école, sa passion pour la lecture, ses "corvées" avec Jules Koundé... Les secrets d'Aurélien Tchouaméni

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Aurélien Tchouaméni a un bac S en poche

En 2018, le joueur de Madrid a décroché son bac scientifique. La même année, il a fait ses débuts en professionnel avec son club des Girondins à 18 ans.
©  CHRISTOPHE SAIDI/SIPA (publiée le 14/04/2026)

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Florian Gregoire