Jean-Pierre Escalettes : de quoi est mort l'ancien président de la FFF, présent lors de l'affaire Knysna ?

Ancien président de la FFF, Jean-Pierre Escalettes est mort ce mardi 14 avril.

L'ancien président de la Fédération française de football, Jean-Pierre Escalette, est mort ce mardi 14 avril après le communiqué de la Fédération à l'âge de 90 ans. Le dirigeant avait occupé la tête de la maison du football français de 2005 à 2010 avant de démissionner à la suite de la Coupe du monde ratée de l'équipe de France et de l'affaire Knysna (la grève des joueurs dans le bus en pleine Coupe du monde en Afrique". Les circonstances de sa mort n'ont pas été communiquées pour le moment.

"C'est avec une profonde émotion et une grande tristesse que la Fédération Française de Football rend aujourd'hui hommage à Jean-Pierre Escalettes", a réagi Philippe Diallo, l'actuel président de la FFF. "Après avoir tant donné au football amateur, comme joueur, éducateur, dirigeant, puis président de la Ligue fédérale du football amateur, Jean-Pierre Escalettes a présidé la Fédération Française de Football de 2005 à 2010. Durant ces cinq années, la FFF a notamment vu l'Équipe de France disputer la finale de la Coupe du monde en 2006 et obtenu la désignation de la France comme pays organisateur de l'Euro 2016", a rappelé Philippe Diallo à propos du parcours de son prédécesseur. Érigeant l'intérêt général en valeur cardinale, il a œuvré sans relâche pour rapprocher le football professionnel et le football amateur, avec la volonté constante de préserver l'unité et la richesse de notre modèle français", a encore salué Diallo. "Profondément attaché aux valeurs du sport, il a toujours placé les bénévoles, les éducateurs et les licenciés au cœur de son action, en veillant à rester proche du terrain."

Jean-Pierre Escalettes, ancien professeur d'Anglais

En dehors de son rôle de dirigeant, Jean-Pierre Escalettes est ancien professeur d'anglais du côté du Périgord où il avait exercé en tant que professeur d'anglais à la cité scolaire Arnaut-Daniel de Ribérac (Dordogne) pendant vingt-cinq ans. Il a notamment contribué à développer le club de football local, la CA Ribéracois, avant de prendre la présidence du district de la Dordogne (1972-1981), celle de la ligue d'Aquitaine (1984-1995) puis des responsabilités nationales.