Hugo Ekitike : "C'est dur..." le Français évoque une injustice après sa rupture du tendon d'Achille
L'attaquant français de Liverpool s'est gravement blessé ce mardi 14 avril lors de la demi-finale retour de Ligue des champions face au PSG.
Didier Deschamps a demandé à ses joueurs de prendre soin de leur physique à la fin du dernier rassemblement notamment avec les toutes dernières échéances... Malheureusement, il n'avait certainement pas prévu la très grave blessure de son attaquant français, Hugo Ekitike.
Un peu avant la demi heure de jeu de la demi-finale retour de la Ligue des champions entre le PSG et Liverpool mardi 14 avril, l'ancien joueur de Reims s'est effondré sur la pelouse en pleine course laissant craindre une rupture du talon d'Achille. Sur les images en direct, on voit le Français faire un signe montrant que le tendon aurait lâché. Evacué immédiatement sur civière, le Français a été ovationné et sa participation à la prochaine Coupe du monde qui débute le 11 juin prochain était déjà compromise.
La terrible blessure d'Hugo Ekitike qui sort sur civière...— Instant Foot (@lnstantFoot) April 14, 2026
On lui envoie toute la force du monde. pic.twitter.com/vGcHO8xmrH
Ce mercredi 15 avril, le Parisien a confirmé la rupture du tendon d'Achille pour l'attaquant français avant que la sentence ne tomber quelques heures plus tard à travers un communiqué de Didier Deschamps, sélectionneur des Bleus, et Liverpool. Jeudi 16 avril, Hugo Ekitike a pris la parole évoquant une forme d'injustice à cette blessure... On ne peut pas le nier. "C'est dur, peut-être même injuste… Je suis reconnaissant que cela m'arrive ici, parmi vous. Je ne suis pas seul. Votre force et votre amour seront ma source d'inspiration. À très bientôt, Anfield".
17:20 - Le message de soutien du PSG
Formé à Reims et passé par le PSG il y a encore quelques mois, le joueur a reçu un soutien immédiat de son ancien club, qui a réagi officiellement à l'annonce des Reds mercredi : "Le Paris Saint-Germain souhaite un prompt rétablissement à Hugo Ekitike", a publié le club de la capitale sur ses réseaux sociaux.
16:51 - Le communiqué d'Ekitike
Le post Instagram de l'attaquant français sur les réseaux sociaux.
09:29 - L'hommage de Deschamps
"Hugo s'est sérieusement blessé, mardi soir, contre le PSG. La gravité de sa blessure va malheureusement l'empêcher de terminer la saison avec Liverpool et de participer à la Coupe du monde. Hugo fait partie de la dizaine de jeunes joueurs qui ont fait leurs débuts en sélection ces derniers mois. Il s'était parfaitement intégré au groupe, que ce soit sur le terrain ou en dehors. Cette blessure est un immense coup dur pour lui, bien évidemment, mais aussi pour l'Equipe de France. Sa déception est immense. Hugo retrouvera son meilleur niveau, j'en suis persuadé. Mais je tenais à lui témoigner tout mon soutien, ainsi que celui de l'ensemble du staff. Nous savons qu'il sera à fond derrière l'équipe de France et nous pensons tous très fort à lui."