Hugo Ekitike : "C'est dur..." le Français évoque une injustice après sa rupture du tendon d'Achille

L'attaquant français de Liverpool s'est gravement blessé ce mardi 14 avril lors de la demi-finale retour de Ligue des champions face au PSG.

Didier Deschamps a demandé à ses joueurs de prendre soin de leur physique à la fin du dernier rassemblement notamment avec les toutes dernières échéances... Malheureusement, il n'avait certainement pas prévu la très grave blessure de son attaquant français, Hugo Ekitike.

Un peu avant la demi heure de jeu de la demi-finale retour de la Ligue des champions entre le PSG et Liverpool mardi 14 avril, l'ancien joueur de Reims s'est effondré sur la pelouse en pleine course laissant craindre une rupture du talon d'Achille. Sur les images en direct, on voit le Français faire un signe montrant que le tendon aurait lâché. Evacué immédiatement sur civière, le Français a été ovationné et sa participation à la prochaine Coupe du monde qui débute le 11 juin prochain était déjà compromise.

Ce mercredi 15 avril, le Parisien a confirmé la rupture du tendon d'Achille pour l'attaquant français avant que la sentence ne tomber quelques heures plus tard à travers un communiqué de Didier Deschamps, sélectionneur des Bleus, et Liverpool. Jeudi 16 avril, Hugo Ekitike a pris la parole évoquant une forme d'injustice à cette blessure... On ne peut pas le nier. "C'est dur, peut-être même injuste… Je suis reconnaissant que cela m'arrive ici, parmi vous. Je ne suis pas seul. Votre force et votre amour seront ma source d'inspiration. À très bientôt, Anfield".

Dernières mises à jour