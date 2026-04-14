Hugo Ekitike : une grave blessure et une absence à la Coupe du monde ? Son état de santé et les images
L'attaquant français de Liverpool s'est gravement blessé ce mardi 14 avril lors de la demi-finale retour de Ligue des champions face au PSG.
Didier Deschamps a demandé à ses joueurs de prendre soin de leur physique à la fin du dernier rassemblement notamment avec les toutes dernières échéances... Malheureusement, il n'avait certainement pas prévu la très grave blessure de son attaquant français, Hugo Ekitike.
Un peu avant la demi heure de jeu de la demi-finale retour de la Ligue des champions entre le PSG et Liverpool, l'ancien joueur de Reims s'est effondré sur la pelouse en pleine course laissant craindre une rupture du talon d'Achille. Sur les images en direct, on le voit le Français faire un signe montrant que le tendon aurait lâché. Evacué immédiatement sur civière, le Français a été ovationné et on attend désormais des nouvelles pour savoir son état de santé. Une chose est certaine, sa participation à la prochaine Coupe du monde qui débute le 11 juin prochain est déjà compromise.
La terrible blessure d'Hugo Ekitike qui sort sur civière...— Instant Foot (@lnstantFoot) April 14, 2026
On lui envoie toute la force du monde. pic.twitter.com/vGcHO8xmrH
Si rupture du tendon d'Achille il y a, cette blessure peut couter une carrière d'un sportif de haut niveau car le retour au plus haut niveau peut prendre jusqu'à un an. Dans le détail, le tendon d'Achille est une langue de muscle qui relie le mollet au talon. Soit 12 à 15 centimètres de tissu très sollicités pendant l'effort et susceptibles de casser sans signes préalables. "Ça claque et ça fait très mal. Les sportifs indiquent une douleur de 8 sur une échelle de 10. La marche est alors impossible et on opère très vite afin de récupérer les deux bouts de tendon qui se sont rétractés et les réparer" a notamment expliqué Geoffrey Wandji, médecin du sport au sein de la structure DocForSport pour L'Equipe.
22:58 - Plusieurs blessures cette année
Le Français a déjà eu plusieurs blessures cette saison. Une au dos en fin d'année 2025, mais surtout une petite lésion aux ischios en début d'année qui l'a mis sur le banc quelques semaines. En mars dernier, il y a également eu une crainte d'une blessure plus importante avec une déchirure, mais c'était une simple petite alerte avec une contusion musculaire.
22:45 - Holger Rune a mis 7 mois pour revenir
Le Danois, joueur de tennis et membre du top 10, a été victime d'une rupture du tendon d'Achille il y a sept mois. Il va seulement faire son retour à l’ATP 500 d’Hambourg sur terre battue, du 17 au 23 mai.
22:26 - Des informations dans quelques heures
Il sera difficile d'avoir des infos exactes ce soir sur la blessure d'Hugo Ekitike. Très apprécié par Didier Deschamps et auteur d’une belle semaine lors de la tournée américaine en mars dernier, notamment face au Brésil, il semblait être assuré d'être dans l’avion pour l’Amérique. L’attaquant est en tout cas sorti en pleurs mardi soir.