Hugo Ekitike : une grave blessure et une absence à la Coupe du monde ? Son état de santé et les images

L'attaquant français de Liverpool s'est gravement blessé ce mardi 14 avril lors de la demi-finale retour de Ligue des champions face au PSG.

Didier Deschamps a demandé à ses joueurs de prendre soin de leur physique à la fin du dernier rassemblement notamment avec les toutes dernières échéances... Malheureusement, il n'avait certainement pas prévu la très grave blessure de son attaquant français, Hugo Ekitike.

Un peu avant la demi heure de jeu de la demi-finale retour de la Ligue des champions entre le PSG et Liverpool, l'ancien joueur de Reims s'est effondré sur la pelouse en pleine course laissant craindre une rupture du talon d'Achille. Sur les images en direct, on le voit le Français faire un signe montrant que le tendon aurait lâché. Evacué immédiatement sur civière, le Français a été ovationné et on attend désormais des nouvelles pour savoir son état de santé. Une chose est certaine, sa participation à la prochaine Coupe du monde qui débute le 11 juin prochain est déjà compromise.

Si rupture du tendon d'Achille il y a, cette blessure peut couter une carrière d'un sportif de haut niveau car le retour au plus haut niveau peut prendre jusqu'à un an. Dans le détail, le tendon d'Achille est une langue de muscle qui relie le mollet au talon. Soit 12 à 15 centimètres de tissu très sollicités pendant l'effort et susceptibles de casser sans signes préalables. "Ça claque et ça fait très mal. Les sportifs indiquent une douleur de 8 sur une échelle de 10. La marche est alors impossible et on opère très vite afin de récupérer les deux bouts de tendon qui se sont rétractés et les réparer" a notamment expliqué Geoffrey Wandji, médecin du sport au sein de la structure DocForSport pour L'Equipe.

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