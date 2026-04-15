Arsenal - Sporting : en manque de confiance, les Gunners veulent éviter le cataclysme à domicile, heure et chaîne TV

La Rédaction

Arsenal - Sporting : en manque de confiance, les Gunners veulent éviter le cataclysme à domicile, heure et chaîne TV Ce mercredi soir, Arsenal accueille le Sporting Portugal dans le cadre des quarts de finale retour de la Ligue des champions. Après une victoire 1-0 à l'aller, les Gunners veulent rejoindre l'Atlético Madrid et le Paris Saint-Germain dans le dernier carré.

Score Arsenal
Arsenal
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Sporting Portugal
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18:00 - Une semaine cruciale

Ce mercredi soir, les Gunners entament une semaine qui va décider le sort de leur saison 2025-2026. Les hommes de Mikel Arteta reçoivent le Sporting Portugal en quart de finale retour de la Ligue des champions avant de se déplacer ce dimanche 19 avril, à Manchester pour affronter City, leur dauphin au classement de la Premier League.

17:30 - Coup d'envoi à 21h

Bonsoir à toutes et à tous ! Bienvenue sur le live d'Arsenal - Sporting, quart de finale retour de la Ligue des champions. Coup d'envoi dans une heure. 

La rencontre entre Arsenal et le Sporting Portugal est prévue ce mercredi 15 avril pour 21h00 et sera diffusée sur Canal+Foot dans le cadre des quarts de finale retour de la Ligue des champions.