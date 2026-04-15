Arsenal - Sporting : en manque de confiance, les Gunners veulent éviter le cataclysme à domicile, heure et chaîne TV
Ce mercredi soir, Arsenal accueille le Sporting Portugal dans le cadre des quarts de finale retour de la Ligue des champions. Après une victoire 1-0 à l'aller, les Gunners veulent rejoindre l'Atlético Madrid et le Paris Saint-Germain dans le dernier carré.
18:00 - Une semaine cruciale
Ce mercredi soir, les Gunners entament une semaine qui va décider le sort de leur saison 2025-2026. Les hommes de Mikel Arteta reçoivent le Sporting Portugal en quart de finale retour de la Ligue des champions avant de se déplacer ce dimanche 19 avril, à Manchester pour affronter City, leur dauphin au classement de la Premier League.
17:30 - Coup d'envoi à 21h
Bonsoir à toutes et à tous ! Bienvenue sur le live d'Arsenal - Sporting, quart de finale retour de la Ligue des champions. Coup d'envoi dans une heure.
— Arsenal (@Arsenal) April 15, 2026
Sporting CP
8pm (UK)
UEFA Champions League
Arsenal Stadium pic.twitter.com/jlAsGQk1o5
La rencontre entre Arsenal et le Sporting Portugal est prévue ce mercredi 15 avril pour 21h00 et sera diffusée sur Canal+Foot dans le cadre des quarts de finale retour de la Ligue des champions.