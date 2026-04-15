Arsenal - Sporting : sans briller, les Gunners filent en demies et rejoignent l'Atlético Madrid, le résumé du match

Ce mercredi soir, Arsenal a décroché son billet pour les demi-finales de la Ligue des champions. S'ils ne sont pas rassurés, les Gunners ont éliminé le Sporting Portugal après un match nul au retour (0-0, 1-0 au cumulé). Ils affronteront l'Atlético Madrid pour une place en finale.

Arsenal 0 : 0 Sporting Portugal

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22:54 - Dans la douleur, Arsenal rejoint les demies ! (0-0) C'est terminé à l'Emirates Stadium ! Que ce fut dur pour Arsenal qui rejoint les demi-finales de la Ligue des champions en venant à bout du Sporting Portugal après un nul ce mercredi soir (0-0, 1-0 au cumulé). Les Gunners retrouvent l'Atlético Madrid dans le dernier carré. 22:52 - C'était la balle du dernier espoir ! (0-0, 90+4e) Une dernière occasion qui ne passe pas pour le Sporting ! Après un cafouillage, Simoēs frappe croisé. Ça termine dans le petit filet extérieur. 22:51 - Tout le monde devant ! (0-0, 90+3e) Contrôle de la main de Gabriel Jesus. Le coup franc ne donne rien. 22:50 - Le Sporting donne tout (0-0, 90+2e) Il reste deux minutes à jouer et les joueurs du Sporting donnent tout ! 22:48 - Quatre minutes (0-0, 90e) Il reste quatre minutes à disputer pour aller décrocher les prolongations pour le Sporting Portugal. 22:43 - Derniers changements (0-0, 86e) Pour les dernières minutes, Vagiannidis et Nel prennent les places de Quaresma et Trincao. 22:41 - Trossard fracasse le poteau ! (0-0, 84e) Corner concédé par le Sporting ! Dowman le frappe de la droite au second poteau. Seul, Leandro Trossard reprend de la tête sans sauter et trouver le poteau de Rui Silva, battu. 22:40 - Incompréhension chez les Gunners (0-0, 83e) Gabriel trouve Hincapié qui laisse passer le ballon pour Trossard. Le Belge n'a pas lancé sa course. 22:38 - Cafouillage dans la surface (0-0, 80e) Déviation de Dowman qui est taclé par Araujo, averti d'un carton jaune. Le coup franc est bien frappé mais c'est dégagé "sauve qui peut". 22:37 - Trossard entre (0-0, 79e) Martinelli et Eze cèdent leurs places à Trossard et Gabriel Jesus pour cette fin de match. 22:35 - Le danger se rapproche (0-0, 77e) Double corner pour Arsenal mais Rui Silva obtient une faute dans ses six mètres. 22:35 - La colère gronde (0-0, 78e) Alors que Simoēs a remplacé Morita pour le Sporting, le milieu entrant semble faire faute sur Dowman, en vain selon l'arbitre. Une décision qui n'est pas du goût de l'Emirates Stadium. 22:32 - L'arbitre vigilant (0-0, 75e) Au contact avec Hincapié, Quenda se laisse tomber et François Letexier siffle une simulation. 22:31 - Le match s'anime (0-0, 73e) Les fautes se multiplient à l'approche du money-time. 22:29 - Double changement (0-0, 72e) Quenda et Bragança remplacent Catamo et Pedro Gonçalves pour le Sporting. LIRE PLUS

La rencontre entre Arsenal et le Sporting Portugal est prévue ce mercredi 15 avril pour 21h00 et sera diffusée sur Canal+Foot dans le cadre des quarts de finale retour de la Ligue des champions.