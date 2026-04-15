Kolo Muani, Mateta, Giroud... Qui pour remplacer Ekitike à la Coupe du monde ?

L'annonce de la grave blessure d'Hugo Ekitike ouvre les portes à un autre joueur pour la Coupe du monde.

Il y a toujours des mauvaises nouvelles avant une compétition internationale et l'équipe de France est encore une fois touchée par une grave blessure. Lors de la demi-finale retour de Ligue des champions entre le PSG et Liverpool, Hugo Ekitike, s'est effondré sur le terrain, victime d'une rupture du tendon d'Achille. Un forfait acté pour la Coupe du monde et une absence de plusieurs mois, peut être jusqu'à un an...

Son absence ouvre donc malheureusement la porte à d'autres joueurs qui étaient dans l'incertitude. Pas forcément un titulaire annoncé, Hugo Ekitike aurait été un joker de luxe grâce sa polyvalence, appréciée par le staff des Bleus. Pour le remplacer, plusieurs noms se détachent. Le plus probable est un joueur apprécié par Didier Deschamps, Randal Kolo Muani. Malgré des derniers mois délicats entre la Juventus et Tottenham, l'attaquant français a désormais retrouvé du temps de jeu et est en pole position.

Pour Jean-Philippe Mateta, le chemin est plus long. A la suite de son transfert avorté au Milan AC, le Français a été mis au placard à Crystal Palace depuis janvier. De retour depuis quelques jours sur les pelouses avec un retour triomphal en Ligue conférence, le Français reste une bonne alternative à Didier Deschamps.

Et si Giroud revenait ?

Retraité de l'équipe de France depuis la fin de l'Euro, Olivier Giroud, meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France, a réouvert la porte il y a quelques mois sur un éventuel retour avec les Bleus. "S'il y a un besoin, que je suis compétitif et disponible, je serai là. Parce que c'est l'équipe de France et parce que c'est un devoir de défendre le maillot de son pays, il ne faut jamais dire jamais" avait-il confié en fin 2025 à l'Equipe.