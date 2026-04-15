Pourquoi Kylian Mbappé a-t-il un gros pansement lors de Bayern Munich - Real Madrid ?

Kylian Mbappé arbore un pansement très visible pour affronter le Bayern Munich en Ligue des champions ce mercredi soir.

Le Real Madrid se présente ce mercredi soir à l'Allianz Arena de Munich pour un quart de finale retour de Ligue des champions crucial face au Bayern Munich. Les Madrilènes, qui tentent de sauver une saison compliquée, peuvent compter sur leur attaquant vedette Kylian Mbappé, bien aligné d'entrée malgré un détail qui n'échappe à personne : l'international français arbore un imposant pansement au-dessus de l'œil droit, qui recouvre une partie de son arcade sourcilière et remonte sur le front.

Cette protection inhabituelle a pu susciter de nombreuses interrogations parmi les supporters et observateurs du football européen. Son apparition avec un pansement blanc épais lors de l'entraînement de lundi à Valdebebas avait déjà attiré l'attention des médias espagnols présents.

Cette fois, c'est un pansement beige qu'arbore Kylian Mbappé au coup d'envoi de Bayern - Real. L'incident remonte à vendredi dernier, lors de la rencontre de Liga entre le Real Madrid et Gérone, qui s'est soldée par un match nul frustrant (1-1) pour les hommes d'Alvaro Arbeloa. Dans les dernières minutes de la partie, alors que le Real cherchait désespérément le but de la victoire, Mbappé s'est retrouvé dans la surface adverse pour tenter de faire la différence. C'est à ce moment précis que le défenseur central de Gérone, Vitor Reis, dans un duel aérien, a touché le Français avec son coude.

L'arbitre de la rencontre n'a pas sanctionné le geste du défenseur portugais, considérant qu'il n'y avait aucune intention de blesser. Mbappé s'est effondré sur la pelouse, le visage en sang. Le staff médical madrilène est intervenu rapidement pour stopper l'hémorragie et permettre au joueur de terminer la rencontre.

© Instagram Kylian Mbappé

Dimanche, le capitaine des Bleus a d'ailleurs publié sur son compte Instagram une photographie de l'intervention médicale qu'il a subie après le match, montrant l'étendue de la blessure. Le Real Madrid avait alors communiqué officiellement sur la situation : "Mbappé, qui a reçu des points de suture au-dessus de l'arcade sourcilière droite après le match contre Gérone, n'a pas pu s'entraîner sur le terrain en raison des douleurs occasionnées et par précaution". Cette absence à l'entraînement collectif du dimanche avait momentanément inquiété les supporters merengues, craignant un forfait pour le choc européen.

La blessure de l'ancien Parisien a tout de même nécessité trois points de suture au niveau de l'arcade sourcilière droite et sur le front. Un masque de protection, comme celui qu'avaient porté certains joueurs dans des situations similaires, a été envisagé mais finalement écarté par le staff médical du Real Madrid, jugeant la blessure suffisamment mineure pour ne pas nécessiter un tel dispositif.