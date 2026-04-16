La France déjà assurée d'être au sommet de la Ligue des champions

Nous connaissons désormais le dernier carré de la Ligue des champions avec Arsenal, le Bayern, le PSG et l'Atletico qui sont qualifiés.

La dernière ligne droite de la Ligue des champions arrive avec un dernier carré de prestige entre le Bayern Munich, tombeur du Real Madrid dans une double confrontation folle, Arsenal, vainqueur difficile du Sporting, le PSG, tombeur assez facilement de Liverpool et l'Atlético triomphant d'un FC Barcelone frustré.

La conséquence de ces doubles confrontations est que nous aurons un ou plusieurs français qui remporteront cette prestigieuse compétition européenne en 2026. La liste des joueurs est d'ailleurs plutôt sympathique. Au PSG, club français, Bradley Barcola, Lucas Chevalier, Ousmane Dembélé, Désiré Doué, Lucas Hernandez, Senny Mayulu et Warren Zaïre-Emery peuvent remporter ce nouveau trophée.

Au Bayern Munich, Michael Olise et Dayot Upamecano entreront également dans le cercle fermé des joueurs français qui ont triomphé en Ligue des champions. A l'Atlético Madrid, Clément Lenglet et surtout notre légende française, Antoine Griezmann pourraient triompher. Une récompense qui serait tout simplement incroyable pour l'ancien champion du monde qui en est à 118 matchs de LDC sans s'être imposé (juste derrière Buffon et Ibrahimovic). A Arsenal, un seul peut amener la France au sommet avec William Saliba ! En revanche, toujours pas de Ligue des champions pour Kylian Mbappé à 27 ans. Il est déjà le 9e joueur de l'histoire avec le plus de match dans la compétition sans avoir remporté le trophée.

Au total, 50 internationaux français se sont imposés en Ligue des champions dans l'histoire :