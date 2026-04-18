DIRECT. Lorient - OM : une nouvelle erreur plombe les Marseillais, suivez le match

Ce samedi 18 avril à 17h, l'Olympique de Marseille se déplace en Bretagne pour affronter Lorient dans le cadre de la 30e journée de Ligue 1. Quatrièmes du championnat, les Marseillais visent la victoire pour remonter sur le podium. Après une erreur défensive, Lorient a ouvert le score. Suivez le match en direct.

Lorient 1 : 0 Marseille

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17:48 - Mi-temps au Moustoir ! (1-0) Eric Wattellier siffle la mi-temps au stade du Moustoir ! À la pause, Lorient mène 1-0 grâce à un but de Katseris. L'OM ne s'est pas montré dangereux dans ce premier acte accroché. 17:46 - Une minute (1-0, 45e) Une minute de temps additionnel dans ce premier acte. 17:45 - Mvogo, encore lui (1-0, 45e) Corner marseillais et Mvogo anticipe la trajectoire du coup de pied arrêté. 17:43 - Pavard contré (1-0, 43e) Nouvelle montée offensive de Benjamin Pavard. Une nouvelle fois, l'international français est contré. 17:42 - Mvogo impérial (1-0, 42e) Pas dérangé pour le moment, le portier lorientais s'élève et rassure sa défense en s'imposant dans les airs. 17:35 - Pagis s'en veut ! (1-0, 35e) L'OM est en grande difficulté ! Duel perdu par Abdelli et Avom s'échappe ! Trois contre deux à négocier pour le FCL. Servi sur la gauche, Pablo Pagis contrôle mal le ballon et annihile l'action de but. 17:34 - Pas de penalty ! (1-0, 33e) Emerson sauve l'OM ! Duel gagné par Yongwa et Pablo Pagis remonte le terrain. Il lance Dieng d'un extérieur mais le défenseur marseillais tacle dans la surface. Les Lorientais réclament un penalty en vain. 17:32 - Le coup franc ne donne rien (1-0, 31e) Sur le côté droit, Mason Greenwood obtient un coup franc mais la tête marseillais s'envole derrière les cages. 17:28 - Katseris enflamme le Moustoir ! (1-0, 28e) Nouvelle erreur de la défense marseillaise ! Meite lève la tête et aperçoit l'appel de Bamba Dieng entre Balerdi et Pavard. Servi, l'attaquant contrôle et s'emmène le ballon. Finalement, Pavard dévie du pied en t'actant et Katseris suit l'action. Le piston n'a plus qu'à pousser le ballon dans le but vide. 17:28 - Greenwood en retard (0-0, 27e) Pris par la feinte de Pablo Pagis, Mason Greenwood fait faute à hauteur de la ligne médiane. 17:27 - Manque de solution (0-0, 27e) Les duels dans l'entrejeu sont âpres et Benjamin Pavard éprouve des difficultés à trouver des solutions sur les touches. 17:24 - Les gardiens peu sollicités (0-0, 23e) Alors que l'on approche de la demi-heure de jeu, il n'y a pas encore eu d'occasion franche "à se mettre sous la dent", hormis le sauvetage de Paixao en début de match. 17:20 - Ça s'envole pour Hojbjerg ! (0-0, 19e) Sur un corner marseillais, le cuir revient sur Hojbjerg qui tente sa chance. Ça s'envole dans les tribunes. 17:18 - Avom bien placé ! (0-0, 17e) Quel enchaînement collectif de l'OM ! Sur le côté droit, Mason Greenwood lance Hamed Traoré Junior en une touche. L'ailier centre pour Aubameyang qui dévie en retrait. Le milieu lorientais dégage dans la foulée. 17:16 - Abdelli touché (0-0, 15e) Après un centre de Yongwa, le jeu est stoppé quelques secondes. Abdelli est touché au genou droit. LIRE PLUS

La rencontre entre Lorient et l'Olympique de Marseille est prévue ce samedi 18 avril pour 17h00 et sera diffusée sur BeINSports 1 dans le cadre de la 30e journée de Ligue 1.