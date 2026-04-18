Lorient - OM : "Gagner nos cinq matchs", Habib Beye lance le "long marathon" vers la Ligue des champions, heure et chaîne TV
Ce samedi 18 avril à 17h, l'Olympique de Marseille se déplace en Bretagne pour affronter Lorient dans le cadre de la 30e journée de Ligue 1. Quatrièmes du championnat, les Marseillais visent la victoire pour remonter sur le podium, objectif de la saison.
08:00 - Cinq "finales" à disputer
Bonjour à toutes et à tous ! Bienvenue sur le live de Lorient - OM, rencontre de la 30e journée de Ligue 1. Prétendants au podium synonyme de qualification en Ligue des champions, les Marseillais ont cinq matchs à disputer et à remporter s'ils souhaitent jouer la plus grande compétition européenne la saison prochaine.
La rencontre entre Lorient et l'Olympique de Marseille est prévue ce samedi 18 avril pour 17h00 et sera diffusée sur BeINSports 1 dans le cadre de la 30e journée de Ligue 1.