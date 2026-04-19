DIRECT. Manchester City - Arsenal : la course au titre en Premier League bascule, suivez le match

Depuis 17h30, le temps est arrêté en Angleterre. Manchester City accueille Arsenal lors de la 33e journée de Premier League. Cette grande affiche entre deux cadors du football anglais pourrait être décisif dans la course au titre. Dans un match fou, Erling Haaland a redonné l'avantage à Manchester City. Suivez le match en direct.

En direct

19:01 - Double changement (2-1, 74e) Pour cette fin de match, Eze et Mosquera cèdent leurs places à Trossard et White.

19:00 - Des Gunners maudits ! (2-1, 73e) Coup-franc lointain frappé par Martin Odegaard. Seul, Gabriel reprend de la tête et c'est dévié par la hanche d'O'Reilly. Le ballon termine sur le poteau et Donnarumma détourne.

18:57 - Doku loupe sa frappe (2-1, 70e) Corner pour Manchester City et le cuir revient sur Doku au deuxième poteau. Le Belge reprend en première intention mais ça termine en six mètres.

18:56 - Nouvel accrochage (2-1, 68e) Duel entre Gabriel et Erling Haaland qui se fait arracher le sous-maillot.

18:53 - Haaland donne le pouvoir à City ! (2-1, 65e) Manchester City reprend l'avantage ! Avec une relance rapide, Donnarumma trouve O'Reilly qui sert Doku. Le Belge rentre et retrouve son coéquipier qui est en train de basculer !

18:51 - Pas de temps mort (1-1, 63e) Alors que l'on vient de passer l'heure de jeu, les deux équipes donnent tout pour l'emporter. À l'heure où vous lisez ce commentaire, Arsenal a toujours six points d'avance sur Manchester City en tête de la Premier League.

18:49 - Nouveau poteau ! (1-1, 61e) Après Cherki et Haaland, c'est au tour d'Eze de trouver le poteau dans ce choc ! À 25 mètres des cages adverses, l'Anglais tente sa chance du pied gauche. Donnarumma est battu mais son poteau le sauve. Le ballon a suivi la ligne de but.

18:47 - Donnarumma se rachète ! (1-1, 59e) Perte de balle coupable de Marc Guehi et les Gunners filent en contre. Odegaard trouve Havertz dans la surface qui frappe. Donnarumma s'interpose mais le cuir revient sur Martinelli. Le portier italien se jette littéralement sur le ballon.

18:43 - O'Reilly s'en sort bien (1-1, 56e) Dégagement tendu de Raya pour Martinelli. O'Reilly protège le ballon mais finit par le perdre. L'ailier brésilien pousse trop le cuir. Six mètres.

18:42 - Khusanov prend un risque (1-1, 53e) Une décision arbitrale qui va faire parler ! Après un petit-pont pas récupéré, O'Reilly perd le ballon et Martinelli lance Havertz en profondeur. Au duel avec Khusanov, l'Allemand s'écroule. Anthony Taylor ne siffle pas de faute alors que l'ancien lensois était le dernier défenseur.

18:38 - Contrôle raté (1-1, 51e) Alors que Rodri avait réussi le geste parfait sur sa transversale, Antoine Semenyo manque son contrôle. Le ballon termine dans les gants de Raya.

18:36 - Le poteau sauve Arsenal ! (1-1, 48e) Grosse alerte pour Arsenal ! Sur le corner, Raya repousse comme il peut mais le ballon revient sur Khusanov puis sur Haaland. Le Norvégien frappe du pied gauche mais le poteau repousse le cuir.

18:35 - Quatrième corner (1-1, 48e) Servi dans l'intervalle, Antoine Semenyo centre mais Gabriel avait tout vu et contre.

18:34 - Pressing intense des Gunners (1-1, 47e) Initié par Gabriel Martinelli, le pressing porte ses fruits. Le ballon est récupéré après un dégagement de Guehi.

18:33 - C'est reparti ! (1-1, 46e) Bernardo Silva lance la deuxième mi-temps ! Manchester City a 45 minutes pour renverser Arsenal et garder ses chances de titre.

18:32 - Retour des joueurs avec un changement Les 22 acteurs font leur retour sur la pelouse de l'Etihad Stadium alors que Gabriel Martinelli prend la place de Noni Madueke.

18:32 - Du changement se prépare Avant le début de la seconde période, Gabriel Martinelli se prépare à entrer en jeu.

18:25 - Le but de Cherki en vidéo Revivez comme si vous y étiez l'ouverture du score magique de Rayan Cherki :

18:17 - C'est la pause à Etihad Stadium ! (1-1) Après un acte fou, renversant et animé, Anthony Taylor siffle la mi-temps à l'Etihad Stadium ! Manchester City et Arsenal sont dos-à-dos (1-1) après un chef d'oeuvre de Rayan Cherki et une boulette de Gianluigi Donnarumma qui a profité à Kai Havertz.

18:15 - Une minute (1-1, 45e) Une minute de temps additionnel dans ce premier acte fou !

18:13 - Saliba sauve un but ! (1-1, 43e) Corner rentrant frappé par Bernardo Silva ! Si Raya est trop court, William Saliba repousse sur sa ligne. Finalement, une faute de Guehi est sifflée sur Mosquera.

18:12 - Cherki, encore lui (1-1, 42e) Quelle action de Rayan Cherki ! Rodri gagne un duel et sert son n°10 qui mystifie Gabriel de multiples passements de jambes. Il sert Semenyo qui frappe en force mais Hincapié se jette pour tacler.

18:11 - Saliba imprécis (1-1, 41e) Après un corner repoussé, les Gunners font circuler le ballon pour déplacer le bloc mancunien. William Saliba tente une transversale à l'opposé pour Madueke mais le cuir termine en touche.

18:10 - Retour salvateur ! (1-1, 40e) Mosquera se projette avant de trouver Madueke qui efface Rodri. L'ailier retrouve son latéral droit qui centre. Havertz passe devant Khusanov avant que l'ancien lensois ne dégage en corner.