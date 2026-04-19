Manchester City - Arsenal : un "choc titanesque" pour décider du sort de la Premier League, heure et chaîne TV
Ce dimanche à 17h30, le temps va s'arrêter en Angleterre. Manchester City accueille Arsenal lors de la 33e journée de Premier League. Cette grande affiche entre deux cadors du football anglais pourrait être décisif dans la course au titre.
10:30 - Six points d'écart
Avant ce match décisif dans la course au titre, Arsenal n'a que six points d'avance sur Manchester City qui compte un match en retard. Une défaite des Gunners et la course au titre sera totalement relancée. "Si nous perdons, c’est terminé", a concédé l'entraineur des SkyBlues Pep Guardiola en conférence de presse.
La rencontre entre Manchester City et Arsenal est prévue ce dimanche 19 avril pour 17h30 et sera diffusée sur Canal+ dans le cadre de la 33e journée de Premier League.