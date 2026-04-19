DIRECT. PSG - Lyon : suivez le match

Ce dimanche soir, le Paris Saint-Germain fait son retour en Ligue 1 avec un choc contre l'Olympique Lyonnais en clôture de la 30e journée. Les Parisiens abordent une semaine décisive dans la course au titre avec trois matchs. Suivez le match en direct.

En direct

20:48 - Configuration classique (0-0, 2e) Sans surprise, le Paris Saint-Germain prend le jeu à son compte dans cette entame de rencontre. Les Parisiens multiplient les passes face à un bloc lyonnais. En phase défensive, Abner monte d'un cran sur le terrain.

20:46 - C'est parti au Parc des Princes ! (0-0, 1e) Vitinha donne le coup d'envoi de PSG - Lyon. Comme à son habitude, le milieu portugais dégage loin devant. C'est parti pour 90 minutes !

20:43 - Engagement pour le PSG Après le toss avec Moussa Niakhaté, Achraf Hakimi a choisi d'engager dans cette affiche en clôture de la 30e journée de Ligue 1.

20:42 - Entrée des joueurs Dans un Parc des Princes à guichets fermés, les 22 acteurs de PSG - Lyon entrent sur la pelouse. Le coup d'envoi est imminent.

20:40 - Les coeurs dans les travées Alors que les remplaçants parisiens se sont déjà assis sur le banc, les joueurs sont sortis des vestiaires.

20:35 - Le corps arbitral Ce soir, Jérôme Brisard sera au sifflet de PSG - Lyon. Il sera accompagné d'Alexis Auger et de Steven Torregrossa, arbitres assistants. Abdelatif Kherradji sera le quatrième arbitre, tandis que Mathieu Vernice sera chargé de la VAR.

20:30 - Sur quelle chaîne regarder PSG - Lyon ? Détenteur des droits TV du championnat de France, Ligue1+ diffusera le choc entre le Paris Saint-Germain et l'Olympique Lyonnais.

20:25 - Alerte rouge sur la cage lyonnaise ? Ce soir, la défense lyonnaise peut trembler. En effet, les Parisiens ont marqué lors des 46 derniers matches de Ligue 1 disputés à domicile.

20:20 - L'anniversaire d'un titre fêté Il y a quarante ans, le Paris Saint-Germain était champion de France. À l'occasion du 40e anniversaire, certains anciens joueurs ont célébré ce titre en compagnie des membres du Collectif Ultras Paris.

20:15 - Deux Lyonnais sous la menace d'une suspension Le 3 mai prochain, l'OL reçoit le Stade Rennais pour un choc au sommet et deux joueurs de l'OL pourraient manquer ce rendez-vous. Ainsley Maitland-Niles et Afonso Moreira seront suspendus en cas de carton jaune ce soir.

20:10 - Merah et Endrick titulaires, le onze lyonnais Ce soir, Paulo Fonseca troque son habituel 4-2-3-1 pour un 5-3-2. Endrick est titulaires aux côtés d'Afonso Moreira. Le jeune Merah accompagnera Mangala et Morton dans l'entrejeu : Greif (G) - Maitland-Niles, Mata, Niakhaté, Kluivert, Abner - Merah, Morton, Mangala - Moreira, Endrick.

20:06 - Les vestiaires sont prêts ! Ce soir, les deux équipes évolueront avec leur maillot domicile.

20:03 - Large turnover au PSG, la compo ! Pour cette affiche face à Lyon, Luis Enrique fait largement tourner son effectif. Ousmane Dembélé, Khvicha Kvaratskhelia, Marquinhos, João Neves ou Warren Zaïre-Emery sont notamment laissés sur le banc. Lucas Beraldo, Illia Zabarnyi, Senny Mayulu, Gonçalo Ramos ou encore Lucas Hernandez sont titularisés. Toujours pas de Lucas Chevalier dans les cages : Safonov (G) - Hakimi, Zabarnyi, Pacho, L.Hernandez - Vitinha, Mayulu, Beraldo - Doué, Ramos, Barcola.

19:45 - H - 1 ! Dans une heure, le coup d'envoi de PSG - Lyon sera donné, choc en clôture de la 30e journée de Ligue 1.

19:15 - L'OL devancé par Rennes ! Dans les résultats de la journée, le Stade Rennais signe un gros coup dans la course au podium en battant Strasbourg (0-3). Les Bretons devancent désormais les Gones au classement.

18:00 - PSG, bête noire de l'OL Le Paris Saint-Germain a remporté les six dernières confrontations face à l'Olympique Lyonnais. Il faut remonter à la 29e journée de Ligue 1 le 2 avril 2023 pour voir une victoire des Gones (0-1) grâce à un but de... Bradley Barcola.

17:00 - Une absence étrange dans le groupe du PSG En pleine forme depuis le début de la saison où il a réalisé une belle Coupe d'Afrique des nations et sans pépins physiques, Ibrahim Mbaye n'a pas été convoqué par Luis Enrique pour la réception de Lyon ce dimanche. Depuis son retour du Maroc, l'ailier sénégalais n'a disputé que 187 minutes. De quoi s'interroger sur son avenir et sur son rôle au PSG. Pour rappel, il est encore sous contrat avec le club de la capitale jusqu'en 2028.

16:00 - Une défense à 5, la compo probable de l'OL ! Pour ce déplacement au Parc des Princes, Paulo Fonseca pourrait troquer son habituel 4-2-3-1 contre un 5-3-2. Kluivert devrait rejoindre Mata et Niakhaté dans l'axe de la défense alors qu'Abner et Maitland-Niles vont prendre les côtés. Dans l'entrejeu, Mangala et Morton devront être associés avec le jeune Merah. Le Brésilien Endrick et le Portugais Afonso Moreira pourraient occuper chacun une aile de façon assez libre : Greif (G) - Maitland-Niles, Mata, Niakhaté, R. Kluivert, Abner - Mangala, Morton - Merah - Endrick, A. Moreira.

15:00 - Endrick a lancé le choc ! Prêté par le Real Madrid à l'Olympique Lyonnais, Endrick est confiant à l'idée d'affronter le Paris Saint-Germain. "Je sais que tout le monde va dire qu’ils sont les favoris, mais nous avons déjà battu d’autres favoris. Ça va être un match costaud. Ils sont tenants du titre le plus prestigieux d’Europe et ils ont le Ballon d’Or (Ousmane Dembélé), ainsi que plusieurs joueurs qui seront à la Coupe du monde avec leurs sélections. Ça va être un match regardé dans le monde entier. Mais, cela doit être un match comme un autre, un match pour aller chercher trois points. (Contre Lorient), nous avons renoué avec la victoire et notre objectif est d’obtenir une place pour la C1", a déclaré l'attaquant brésilien dans des propos rapportés à nos confrères de RMC Sport par son entourage.

14:00 - Genesio supportera le PSG Accroché à domicile avec le LOSC par Nice hier soir (0-0), Bruno Genesio a confié qu'une victoire parisienne servirait son équipe dans la course à la Ligue des champions : "Oui oui oui bah oui… Ce sont des choses qu’on ne maîtrise pas. Que ce soit Lyon, Rennes ou Monaco. On essaye de faire bien les choses. On regardera attentivement. On ne peut pas faire grand chose", a déclaré l'ancien entraîneur de l'Olympique Lyonnais.

13:00 - Occasion en or pour l'OL ! Après la défaite de Marseille à Lorient (2-0) et le nul entre Lille et Nice (0-0), l'Olympique Lyonnais a une occasion parfaite pour se rapprocher du podium. En cas de victoire au Parc des Princes, les Gones seraient à égalité avec le LOSC, 3e.

12:00 - Un petit point d'avance en tête Alors que le PSG affronte Lyon en clôture de la 30e journée de Ligue 1 ce soir, les Parisiens n'ont plus qu'un point d'avance sur leur dauphin lensois en tête. En effet, les Sang et Or ont renversé Toulouse (3-2) vendredi soir. Pour rappel, les deux premiers du championnat vont s'affronter le 13 mai prochain dans un match décisif.

11:00 - Turnover en vue pour Luis Enrique ? Pour ce choc contre Lyon, Luis Enrique sera privé de Nuno Mendes, sorti sur blessure contre Liverpool et de Quentin Ndjantou. Avec un enchaînement de trois matchs dans la semaine, l'Espagnol pourrait procéder à quelques changements. Lucas Hernandez devrait occuper le poste de latéral gauche, tandis qu'Illia Zabarnyi prendrait place en défense centrale aux côtés de Pacho. Au milieu de terrain, Vitinha devrait être associé à Warren Zaïre-Emery et à Senny Mayulu. Enfin, Ousmane Dembélé et Bradley Barcola devraient être titularisés. Une interrogation réside sur le dernier joueur qui accompagnerait les Français : Khvicha Kvaratskhelia et Kang-in Lee sont en lice.

10:00 - Le PSG vise le triplé ! Cette semaine, le Paris Saint-Germain vise un triplé en Ligue 1 ! En effet, les Parisiens reçoivent Lyon ce soir et Nantes mercredi avant de se déplacer à Angers samedi prochain. Une série de trois victoires pourrait permettre au club de la capitale de faire un grand pas vers le titre.