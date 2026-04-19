PSG - Lyon : une composition parisienne avec plusieurs changements, heure et chaîne TV
Ce dimanche soir, le Paris Saint-Germain fait son retour en Ligue 1 avec un choc contre l'Olympique Lyonnais en clôture de la 30e journée. Les Parisiens abordent une semaine décisive dans la course au titre avec trois matchs. Luis Enrique pourrait opérer quelques changements dans son onze.
11:00 - Turnover en vue pour Luis Enrique ?
Pour ce choc contre Lyon, Luis Enrique sera privé de Nuno Mendes, sorti sur blessure contre Liverpool et de Quentin Ndjantou. Avec un enchaînement de trois matchs dans la semaine, l'Espagnol pourrait procéder à quelques changements. Lucas Hernandez devrait occuper le poste de latéral gauche, tandis qu'Illia Zabarnyi prendrait place en défense centrale aux côtés de Pacho. Au milieu de terrain, Vitinha devrait être associé à Warren Zaïre-Emery et à Senny Mayulu. Enfin, Ousmane Dembélé et Bradley Barcola devraient être titularisés. Une interrogation réside sur le dernier joueur qui accompagnerait les Français : Khvicha Kvaratskhelia et Kang-in Lee sont en lice.
10:00 - Le PSG vise le triplé !
Cette semaine, le Paris Saint-Germain vise un triplé en Ligue 1 ! En effet, les Parisiens reçoivent Lyon ce soir et Nantes mercredi avant de se déplacer à Angers samedi prochain. Une série de trois victoires pourrait permettre au club de la capitale de faire un grand pas vers le titre.
09:00 - Retour en Ligue 1 pour le PSG
Bonjour à toutes et à tous ! Bienvenue sur le live de PSG - Lyon, choc en clôture de la 30e journée de Ligue 1. Après une double confrontation face à Liverpool et une qualification en demi-finale de la Ligue des champions, le Paris Saint-Germain fait son retour sur la scène nationale ce dimanche soir.
La rencontre entre le Paris Saint-Germain et l'Olympique Lyonnais est prévue ce dimanche 19 avril pour 20h45 et sera diffusée sur Ligue1+ en clôture de la 30e journée de Ligue 1.