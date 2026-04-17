Hervé Renard : pourquoi le sélectionneur de l'Arabie Saoudite est licencié avant la Coupe du monde ?

Le Français sera absent de la Coupe du monde 2026.

Pas de nouvelle Coupe du monde de football pour le sélectionneur Hervé Renard. L'ancien coach des Bleues a appris ce vendredi 17 avril qu'il n'était plus le sélectionneur de l'Arabie Saoudite. L'entraîneur français a été licencié avec effet immédiat par le président de la Fédération saoudienne et ne sera donc pas sur le banc pour le Mondial 2026 qui aurait pu être sa 3e Coupe du monde consécutive (Maroc en 2018). Il n'y aura pas donc de nouvelle causerie légendaire du Français, à l'image de celle qui a été réalisée lors du match face à l'Argentine où les Saoudiens se sont imposés 1-0, entrant dans la légende.

Pour rappel, Hervé Renard avait démissionné dans un premier temps de ses fonctions quelques mois après le Mondial, en mars 2023, pour devenir sélectionneur de l'équipe de France féminine. L'aventure avec les Bleues s'était conclue en quarts de finale des JO de Paris 2024. Puis, il avait de nouveau été nommé par l'Arabie saoudite en octobre 2024.

Depuis plusieurs mois, l'ambiance n'était pas incroyable entre les dirigeants saoudiens et le technicien français et les défaites contre l'Egypte (4-0) et la Serbie (2-1) lors des matchs amicaux de mars ont certainement condamné le technicien. S'il ne se disait au courant de rien, plusieurs médias évoquaient déjà un probable licenciement depuis quelques jours. Pour le 3e Mondial de son histoire, l'Arabie Saoudite évoluera dans le groupe H de la Coupe du monde avec des matchs contre l'Uruguay (16 juin, à Miami), l'Espagne (21 juin, à Atlanta) et le Cap Vert (27 juin, à Houston).