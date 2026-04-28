DIRECT. PSG - Bayern : invraisemblable première période, les deux équipes se répondent coup pour coup, suivez le match

Le PSG reçoit le Bayern Munich ce mardi soir à l'occasion de la demi-finale aller de la Ligue des champions. Un immense choc pour des Parisiens en quête d'un deuxième sacre de suite dans la plus grande des compétitions européennes. Suivez le match en direct.

En direct

21:46 - Une petite minute de plus (45') Après un premier acte complètement dingue et surtout très animé, le quatrième arbitre annonce que le temps additionnel est d'une minute dans cette première période de PSG - Bayern.

21:44 - Une petite imprécision (43') C'est assez rare pour être souligné. Dans ce choc absolument fou, le PSG et le Bayern ne commettent que très peu d'erreurs techniques. Cette passe directement en touche surprend même.

21:42 - L'égalisation d'Olise !! (42') Quel joueur ! Michael Olise est encore le sauveur du Bayern. Il rentre assez facilement dans la surface avant de décocher une frappe parfaitement placée. Safonov est battu et tout est à refaire pour le PSG.

21:41 - Le bloc bas du PSG (41') Luis Enrique semble le savoir. Paris peut faire très mal en contre et n'hésite pas à placer son bloc beaucoup plus bas qu'à l'accoutumée.

21:39 - Le bon retour d'Hakimi (39') Stanisic part seul sur le côté droit et pensait pouvoir frapper mais Hakimi fait un retour express absolument génial salvateur pour le PSG.

21:37 - Doué a trop croisé ! (37') Encore un contre exceptionnel du PSG ! Dembélé trouve Doué dans la profondeur qui pousse le ballon avant de croiser sa frappe. Neuer était battu mais le cadre se dérobe.

21:36 - Un choc déjà complètement dingue ! Cette première période de PSG - Bayern part absolument dans tous les sens. Après avoir été mené au score, Paris a pris l'avantage et n'est même pas loin de faire le break.

21:35 - Upamecano défend parfaitement ! (36') C'est un match complètement fou ! Dembélé avait une balle de break mais Upamecano n'a pas perdu des yeux son compatriote et parvient à réaliser une défense parfaite.

21:34 - PARIS PREND L'AVANTAGE ! (33') C'est la folie ! Juste après le poteau bavarois, Paris obtient un corner après un festival de Doué et Neves place une tête imparable qui fait passer le PSG devant le Bayern Munich.

21:33 - Le gros frisson ! (33') Olise fait une énorme différence dans la surface parisienne et Joao Neves dévie le ballon sur son propre poteau. Quel frisson pour la défense parisienne et Safonov !

21:30 - Kvaratskhelia régale le Parc (31') Le buteur parisien est en train de faire une première période de haute voltige au Parc des Princes. Il est la menace principale pour la défense bavaroise.

21:29 - Un centre imprécis (29') Hakimi, sur le côté droit, tente de trouver Dembélé avec un centre puissant au point de pénalty. C'est trop profond pour Dembélé et parfait pour Neuer.

21:27 - Le PSG prend confiance (27') Les Parisiens ont repris confiance après le but de Kvaratskhelia. Ça se matérialise par des sorties de balles beaucoup plus sereines. La physionomie de ce PSG - Bayern a vite changé.

21:26 - L'égalisation parisienne !! (25') Paris s'en remet encore à son génie géorgien ! Kvaratskhelia revient sur son pied droit et glisse parfaitement le ballon hors de portée de Neuer. Tout est relancé dans ce PSG - Bayern.

21:24 - QUELLE OCCASION ! (24') Dembélé peut s'en vouloir !! Il manque une opportunité en or d'égaliser dans ce PSG - Bayern. Seul face au cage, le Ballon d'or ouvre trop son pied et loupe le cadre.

21:23 - Pacho sur la trajectoire (23') Le défenseur est encore présent dans sa surface de réparation alors qu'Olise avait encore fait la différence sur le côté droit. Paris souffre.

21:19 - L'énorme occasion ! (19') Le PSG était tout proche de se faire punir une deuxième fois ! Olise se retrouve seul dans la surface et Safonov ralentit le ballon avant d'être aidé par Marquinhos qui sauve Paris.

21:18 - Kane transforme ! (17') Le PSG craque face au Bayern peu de temps après le premier quart d'heure ! Kane se charge de transformer le pénalty et le fait parfaitement. Safonov a choisi le mauvais côté.

21:15 - Le pénalty pour le Bayern ! (15') Luis Diaz s'apprêtait à frapper et met son corps en opposition et est percuté par Pacho. L'arbitre n'a pas hésité longtemps et siffle pénalty.

21:14 - Vitinha attentif (14') L'international portugais est inspiré sur ce coup-franc astucieusement tiré de Kimmich. Kane rôdait mais Vitinha prolonge en corner.

21:13 - L'avertissement pour Marquinhos (13') Le capitaine du PSG prend le premier carton jaune de ce PSG - Bayern. Il fait obstruction sur Luis Diaz qui partait en contre.

21:12 - Cette fois, c'est Doué (12') Désiré Doué participe aussi aux tâches défensives dans ce PSG - Bayern. Il est dans sa propre surface pour déposséder du ballon Olise.

21:10 - Olise provoque déjà (10') Ça y'est l'international français commence déjà son travail de sape sur le côté droit. Il est pris à deux par la défense parisienne qui connait forcément l'apport d'Olise dans cette équipe.

21:08 - Pavlovic serein (8') Ce centre aurait pu amener du danger dans la surface bavaroise. Mais Pavlovic revient parfaitement et soulage sa défense.