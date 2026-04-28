PSG - Bayern : soirée ahurissante avec neuf buts ! Paris prend une option, le résumé d'un match fou

Le PSG est venu à bout du Bayern Munich ce mardi soir au Parc des Princes lors de la demi-finale aller de la Ligue des champions dans un match au scénario ahurissant (5-4). Le match retour aura lieu mercredi prochain.

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23:15 - Un match pas comme les autres Une soirée surnaturelle. Le Bayern est la première des deux équipes à prendre le contrôle de la rencontre. Et les Bavarois vont vite être récompensés sur un pénalty intelligemment obtenu par Luis Diaz. Le Colombien est fauché par Pacho et c'est Kane qui se charge de mettre le Bayern devant (17'). Dans une première période qui va devenir complètement folle, juste après le but de Kane, les Parisiens répondent. Kvaratskhelia fait encore parler la poudre sur une frappe imparable pour Neuer (24'). La confiance change alors de camp et sur un corner obtenu par Doué après un véritable festival. Neves claque une tête absolument somptueuse et offre, pour la première fois, l'avantage à son équipe (33'). Après le coup de génie de Kvaratskhelia, Olise y va du sien aussi peu avant la pause. Le Français entre dans la surface et ajuste Safonov (41'). Mais accrochez vous bien car ce n'est pas fini. Alors que l'arbitre s'apprêtait à siffler la mi-temps, la VAR l'appelle après une main de Davies dans la surface bavaroise. Paris obtient un pénalty et, comme Kane, Dembélé ne tremble pas (45+4'). On se dit alors que la seconde période va être moins généreuse en spectacle. Que nenni. Les deux équipes ont décidé de ne pas calculer ce soir. Sur un nouveau contre, Paris réalise le premier break du soir. Kvaratskhelia inscrit un doublé (56') juste avant que Dembélé ne l'imite (58'). Paris prend alors trois buts d'avance et la fête est totale au Parc des Princes. Mais l'équipe allemande a du répondant et ne lâche rien. Les Bavarois se relancent sur un coup-franc et une déviation de la tête de Dayot Upamecano (65'). Dans la foulée, le Bayern revient à un petit but sur un enchainement de grande classe de Luis Diaz devant Marquinhos (68'). Le club allemand finit mieux la rencontre et le PSG souffre physiquement à l'image d'Achraf Hakimi qui finit la rencontre sur une jambe après une blessure. Les joueurs de Luis Enrique vont être héroïques jusqu'au bout et s'accrocher à ce court avantage qui leur donne une avance intéressante avant la demi-finale retour mercredi prochain à l'Allianz Arena de Munich. On a déjà hâte !

23:05 - Ousmane Dembélé s'est fait plaisir "Deux grandes équipes qui attaquent et qui ne posent pas de question. C'était une demi-finale de Ligue des champions et le Bayern est une grande équipe. Au match retour on ne va pas changer de philosophie. Ils vont attaquer et on va attaquer et ça promet encore un beau match", a analysé Ousmane Dembélé après ce PSG - Bayern au micro de Canal+.

23:00 - Le retour mercredi prochain ! Pour tous les amateurs de football ainsi que les supporters du PSG et du Bayern l'attente risque d'être longue. Il faudra attendre le mercredi 6 mai pour assister au match retour de ce PSG - Bayern.

22:56 - LE COUP DE SIFFLET FINAL ! C'est la fin d'un PSG - Bayern qui marque d'ores et déjà l'histoire de la Ligue des champions. Paris parvient à s'imposer 5-4 face au Bayern Munich à l'occasion de cette demi-finale aller de la Ligue des champions. Tout sera très ouvert à Munich la semaine prochaine pour le match retour.

22:54 - Le PSG s'arrache ! (90+3') C'est toute l'équipe parisienne qui fait l'effort pour conserver ce court avantage face au Bayern. Neves, Mayulu et Safonov se jettent comme des morts de faim sur le ballon.

22:52 - Le temps additionnel débute (90') Le PSG doit tenir encore quatre minutes face au Bayern qui évolue presque en supériorité numérique tant Achraf Hakimi est touché. C'est Mayulu qui couvre en tant que latéral.

22:51 - Hakimi se relève (89') Et il n'a pas vraiment le choix puisque Luis Enrique a déjà effectué ses changements dans ce PSG - Bayern. Le Marocain va serrer les dents.

22:50 - Hakimi se plaint de la cuisse (88') L'international marocain s'est tenu la cuisse après ce duel avec Laimer. Ça sent très mauvais pour Hakimi.

22:49 - LA BARRE S'OPPOSE À MAYULU ! (87') LA BALLE DU 6-4 ! Mayulu, sur l'un de ses premiers ballons, frappe depuis un angle fermé mais trouve la barre de Neuer. Quelle opportunité de refaire le break.

22:47 - Le PSG à la peine (86') Le PSG souffre dans cette fin de rencontre face à un Bayern Munich qui semble avoir plus de ressources physiques.

22:46 - Kvaratskhelia sort aussi (84') Auteur d'un immense PSG - Bayern, Kvicha Kvaratskhelia est remplacé par Senny Mayulu. Comme prévu, Nuno Mendes est supplée par Lucas Hernandez.

22:45 - La relance ratée de Neves (83') Le milieu de terrain portugais a commis une erreur qui aurait pu coûter très cher. Heureusement pour Paris, Olise manque un peu de précision sur sa passe.

22:43 - Mendes est au sol (82') Coup dur pour le PSG qui va perdre Nuno Mendes qui se plaint de crampes. Lucas Hernandez va le remplacer dans quelques instants dans ce PSG - Bayern.

22:42 - Un nouveau carton (80') Après Ruiz, c'est Hakimi qui écope d'un carton jaune dans ce PSG - Bayern.

22:41 - Musiala cède sa place (78') Nouveau changement pour le Bayern. Musiala est remplacé par Goretzka pour les derniers instants de ce PSG - Bayern.

22:39 - Le geste d'humeur de Ruiz (77') Le milieu de terrain espagnol se rend coupable d'un petit geste d'humeur largement accentué par Olise. Le Bayern obtient un bon coup-franc et l'arbitre distribue un carton jaune à Fabian Ruiz dans ce PSG - Bayern.

22:37 - Safonov vigilant ! (75') Kimmich se charge d'un corner et parvient à trouver le bout du crâne de Tah au second poteau. La remise du défenseur allemand atterrit sur Safonov qui repousse.

22:35 - Olise obtient le corner (74') L'ailier français se joue de Mendes et bute ensuite sur Ruiz mais obtient, malgré tout, le corner dans un PSG - Bayern loin d'être joué.

22:34 - 9 buts et encore 20 minutes de jeu, une soirée irréelle au Parc des Princes Ce qu'il se passe au Parc des Princes ce soir relève presque du surnaturel. Le PSG mène cinq buts à quatre alors qu'il reste encore 20 minutes de jeu.

22:32 - LE BUT EST ACCORDÉ ! (70') La VAR intervient de nouveau dans ce PSG - Bayern ! C'est pour finalement valider le but de Luis Diaz. C'est un match complètement indescriptible.

22:30 - Le gros coup de chaud pour le PSG ! (69') Luis Diaz réussit à inscrire un but fabuleux en enrhumant Marquinhos ! Le drapeau de l'arbitre assistant se lève pour signaler une position de hors-jeu. C'est très limite.

22:28 - La sortie de Safonov (67') Kimmich a un coup-franc similaire à celui qui a amené le but d'Upamecano. Cette fois, Safonov prend ses responsabilités et repousse le danger des deux poings.

22:27 - LE BAYERN RELANCE TOUT ! (64') Ce PSG - Bayern est décidément complètement fou ! Les Bavarois n'ont pas dit leur dernier mot dans cette rencontre et se relance grâce à une déviation de la tête d'Upamecano sur ce coup-franc bien tiré de Kimmich.

22:25 - Un revenant en Ligue des champions (64') Son dernier match en Ligue des champions remontait au 20 janvier. Fabian Ruiz fait son retour dans cette compétition. Il remplace Warren Zaire-Emery.