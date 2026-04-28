PSG - Bayern : une excellente nouvelle pour Paris avant le choc, compos et chaine TV

Le PSG, malmené lors de la phase de ligue de la Ligue des champions, a retrouvé du tranchant lors de la phase à élimination directe et se retrouve dans le dernier carré de la compétition. Le club de la capitale peut encore réussir à remporter la Coupe aux grandes oreilles après leur sacre la saison passée. Paris pourrait devenir le neuvième club de l'histoire à réussir cet exploit même si la route est encore longue.

10:00 - L'excellente nouvelle pour le PSG !

Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le site de l'Internaute pour suivre en direct commenté cette rencontre entre le PSG et le Bayern Munich, première demi-finale aller de la Ligue des champions. Ce qui résonne déjà comme une finale avant l'heure tombe au bon moment pour une équipe parisienne qui devrait se présenter, pour la première fois de la saison, avec un groupe au complet. Fabian Ruiz et Vitinha devraient être de retour tout comme Achraf Hakimi.

La compo probable du PSG : Safonov - Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes - Zaïre-Emery, Vitinha, Neves - Doué, Dembélé, Kvaratskhelia.

Cette demi-finale aller de la Ligue des champions entre le PSG et le Bayern sera diffusée sur Canal+ Foot et à suivre donc en direct commenté sur le site de l'Internaute.