Bayern - PSG : "ne pas défendre le résultat", Luis Enrique a des ambitions élevées pour le match retour
Une semaine après un match aller légendaire au Parc des Princes remporté par le PSG (5-4), le club de la capitale se déplace au Bayern Munich pour disputer la demi-finale retour de la Ligue des champions ce mercredi soir.
10:05 - Attention, Bayern - PSG n'est pas diffusé sur la même chaîne que le match aller
Ce soir, le choc très attendu de la demi-finale retour de Ligue des champions, Bayern - PSG, ne sera pas diffusé sur la même chaîne que l'épique match aller de mardi dernier. Il avait alors été retransmis sur Canal + Foot, ce qui avait étonné de nombreux abonnés. Pas de surprise ce soir en revanche puisque cette rencontre aura cette fois bien les honneurs de la chaîne "premium", Canal+, et ce dès la présentation du match via le magazine "Canal Champions Club".
10:00 - L'ambition à toute épreuve de Luis Enrique
Une semaine après une soirée magique au Parc des Princes et un match d'anthologie remporté par le PSG face au Bayern Munich (5-4), c'est déjà l'heure de retrouver ces deux équipes pour la demi-finale retour de la Ligue des champions. Et si Paris a pris une option et pourrait se contenter d'un match nul pour rejoindre la finale, pas question de ne pas jouer la gagne pour l'entraineur parisien Luis Enrique : "On cherche toujours à s'améliorer. Si on se souvient des PSG-Bayern entre Luis Enrique et Kompany, outre le 5-4, les autres résultats étaient normaux. On cherche à gagner chaque match, demain notre objectif c'est de gagner le match. C'est un défi mais on est content de nos performances à l'extérieur cette saison."
Le match entre le Bayern Munich et le PSG a été programmé ce mercredi 6 mai à 21h à l'Allianz Arena de Munich. Cette rencontre qui compte pour la demi-finale retour de la Ligue des champions sera diffusée en exclusivité sur Canal+.