DIRECT. Bayern - PSG : Paris a un pied en finale de Ligue des champions, les Bavarois doivent tout renverser, suivez le match

C'est l'heure de Bayern - PSG, choc en demi-finale retour de Ligue des champions ! Une semaine après un match aller légendaire au Parc des Princes remporté par le PSG (5-4), le club de la capitale se déplace à Munich pour décrocher une nouvelle finale de Champion's League. Suivez le match en direct.

En direct

22:28 - Double changement pour le Bayern (67') Vincent Kompany fait deux changements dans ce Bayern - PSG. Kim et Davies remplacent Tah et Stanisic. Des changements poste pour poste mais de la vitesse en plus dans le clan bavarois.

22:27 - La sortie de Dembélé (65') Luis Enrique décide de faire souffler le buteur parisien dans ce Bayern - PSG. Dembélé cède sa place à Barcola.

22:26 - Encore Neuer ! (64') Quelle fulgurance de Doué qui accélère et qui parvient à frapper au milieu de trois adversaires. Neuer se détend et sort une magnifique parade.

22:24 - Dembélé un peu attentiste (63') Alors que Kvaratskhelia avait fait une grosse différence au milieu de terrain, il décide ce combiner avec Dembélé qui est un peu trop statique pour recevoir le ballon.

22:21 - Une possession un peu stérile (60') Depuis le retour des vestiaires dans ce Bayern - PSG, ce sont les Allemands qui ont la maitrise de la balle. Pour autant, Safonov n'est que très peu inquiété.

22:20 - Olise ne passe pas (59') L'international français se rapproche doucement de la surface parisienne mais l'étau se resserre autour de lui. Olise est finalement repris assez facilement par Neves.

22:19 - La double parade ! (57') Neuer s'impose deux fois de suite sur ces deux tentatives successives de Doué et de Kvaratskhelia. Le PSG avait des opportunités de faire le break dans ce Bayern - PSG.

22:17 - Paris se rapproche un peu plus de la finale de la Ligue des champions, les Bavarois donnent tout À un peu plus d'une demi-heure de la fin de ce Bayern - PSG, Paris se rapproche doucement d'une nouvelle qualification en finale de la Ligue des champions. En face, le Bayern doit marquer deux fois sans concéder de buts pour accrocher la prolongation.

22:15 - Le coup de coude de Marquinhos (54') Le capitaine parisien dispute un duel aérien avec Kane et laisse trainer son coude. L'arbitre siffle une faute mais ne sort pas de carton jaune. Ça offre un bon coup-franc au Bayern.

22:14 - Kane est contré (52') Dans la surface de réparation du PSG, Kane se met en position de frappe mais sa tentative est contrée par la vigilante défense parisienne.

22:13 - Retour difficile pour Pacho (51') Laimer est en retard et laisse trainer son coude dans le visage de Pacho qui vit un début de seconde période décidément très compliqué.

22:11 - Neuer sort (50') Laimer avait été surpris par la vitesse de Kvaratskhelia mais peut compter sur la sortie de Neuer qui a été attentif sur ce coup dans ce Bayern - PSG.

22:10 - Pacho se relève (49') Après plus d'une minute passée au sol, Pacho a finalement repris ses esprits et va pouvoir reprendre sa place au sein de la défense centrale parisienne dans ce Bayern - PSG.

22:09 - Le pied haut (48') Pacho a pris les crampons de Kane au-dessus du crâne. Un geste involontaire, certes, mais qui doit faire bien mal.

22:08 - Une mésentente (47') Alors que le Bayern était installé dans la moitié de terrain du PSG, Tah se trompe sur sa passe vers Stanisic. C'est une touche pour Paris.

22:07 - C'est reparti à Munich ! Les 22 acteurs de ce Bayern - PSG sont prêts. L'arbitre de cette demi-finale retour de la Ligue des champions donne le coup d'envoi de la seconde mi-temps. Paris a un pied en finale de la compétition avec deux buts d'avance sur l'ensemble des deux confrontations. Le Bayern va tout tenter pour arracher sa qualification.

21:59 - La main de Neves non sifflée dans la surface C'est une décision qui fait et fera beaucoup parler dans ce Bayern - PSG. Neves a touché le ballon de la main dans sa surface mais l'arbitre a décidé de ne pas siffler pénalty.

21:54 - Le but de Dembélé en vidéo

21:49 - C'est la mi-temps ! Et le PSG peut être soulagé ! Malmenés dans la fin de première période, Paris est toujours accroché à cet avantage acquis en début de match sur un but de Dembélé. Le Bayern doit marquer deux fois sans concéder de buts pour accrocher la prolongation.

21:48 - Le carton pour Kvara (45+3') C'était un carton qui aurait pu être évité. Le Géorgien veut gagner du temps après un coup de sifflet de l'arbitre et adresse un carton jaune à Kvara qui va devoir se méfier.

21:46 - Deux minutes de plus (45') Le temps additionnel de cette première période de Bayern - PSG tombe. Les supporters allemands n'apprécient visiblement pas et auraient aimé plus.

21:45 - La parade de Safonov !! (44') Le Bayern est de plus en plus dangereux dans cette fin de première période ! Musiala s'approche de la surface et envoie une frappe à ras de terre bien arrêtée par un Safonov qui prend confiance dans ce Bayern - PSG.

21:43 - Safonov et Ruiz écartent le danger (42') Musiala déborde sur le côté droit et centre fort au point de pénalty. Kane rôde mais Safonov puis Ruiz se relayent pour repousser.

21:40 - Zaire-Emery bien aidé (40') Dembélé a prêté mainforte à Zaire-Emery alors que Diaz essayait de faire une nouvelle différence sur le couloir gauche. Le Colombien sait qu'il joue contre un joueur qui n'occupe pas son poste habituel et tente beaucoup depuis le coup d'envoi de ce Bayern - PSG.